Pripomíname si Deň pamiatky obetí komunistického režimu

Sviatok, ktorý má pripomínať obete komunistického režimu, máme tento rok v kalendári po prvý krát. Spája sa s rokom 1954, kedy prebiehal súd so Silvesterom Krčmérym v Trenčíne.

24. jún 2021 o 7:28 TASR

TRENČIANSKY KRAJ. Prvý raz je tento rok v kalendári dnešný deň (24. jún) pamätným dňom Dňom pamiatky obetí komunistického režimu. Má pripomínať 24. jún 1954, keď na súde v Trenčíne vyriekol Silvester Krčméry počas procesu tieto slová: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu!" Príslušnú novelu zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 3. novembra 2020.

"Každý národ by si mal ctiť ľudí, ktorí neváhali obetovať svoju slobodu za to, aby sa dostala ostatným. Toto zvlášť platí o tých, ktorí na vlastnej koži prežili teror komunistických väzníc a vyšli z nich utužení a verní svojmu vlastnému presvedčeniu, ktoré bolo v protiklade k vládnej doktríne," píše sa v dôvodovej správe k novele zákona, ktorú predložili koncom augusta 2020 poslanci za OĽANO.

Predkladatelia návrhu poukázali na to, že v rokoch 1948 až 1989 odsúdili a uväznili z politických dôvodov na Slovensku vyše 70.000 ľudí. Neoprávnené rozsudky smrti vykonal komunistický režim nad piatimi desiatkami ľudí, nútenými prácami prešlo viac ako 13.000 občanov a internovaných bolo takmer 5000 rehoľníčok a rehoľníkov.

Jedným z brutálne mučených a väznených, ktorý svoje zásady nezradil ani pod nátlakom komunistickej moci, bol aj politický väzeň, katolícky disident a lekár Silvester Krčméry. Previniť sa mal tým, že organizoval náboženské spoločenstvá medzi ľuďmi bez politického zamerania.

Po nástupe komunizmu bol za svoje náboženské aktivity prenasledovaný, koncom júla 1951 zatknutý a obžalovaný z vlastizrady. Vo vyšetrovacej väzbe strávil tri roky, z toho 14 mesiacov na samotke. Vystavený bol rôznym druhom psychického a fyzického mučenia, zlomili mu 12 rebier, ale nezlomili jeho vieru a presvedčenie.

V roku 1954 odsúdil Vojenský súd v Trenčíne Silvestra Krčméryho za vlastizradu na 14 rokov. Vo väzení bol celkovo 13 rokov, dva mesiace a 18 dní, z ktorých strávil desať rokov vo viacerých väzniciach a pracovných táboroch. Svoje záverečné vystúpenie na procese zakončil 24. júna 1954 pamätnými slovami: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu! Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda! Lebo je väčšia a silnejšia ako moc!" Táto obhajoba patrí k najpôsobivejším svedectvám viery a volania po slobode svedomia, aké za železnou oponou vznikli.

Anulovať právoplatnosť odsúdenia sa podarilo Silvestrovi Krčmérymu po páde komunistického režimu. V roku 1990 ho rehabilitoval ten istý trenčiansky vojenský súd, ktorý ho nezákonne odsúdil, a tak sa spravodlivosti dočkal až po 36 rokoch od súdneho verdiktu.