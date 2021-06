Zo Švédska smer Amerika. Jellúš túži po NHL

Odchovanec púchovského hokeja SIMON JELLÚŠ (20) si to namieril za oceán. Po štyroch rokoch vo švédskej juniorskej lige ide do univerzitnej NCAA.

24. jún 2021 o 9:47 Peter Mičúch

Vybrala si ho University of Vermont, kde bude okrem hokeja študovať biznis. „Viem, že liga je na výbornej úrovni, z univerzitnej aj hokejovej stránky. Chcel by som dostať šancu v kempe NHL, pokračovať aj naďalej v Amerike. Ale keby to nevyšlo, tak privítam aj návrat do Európy, do Švédska, Fínska alebo Švajčiarska,“ povedal nádejný Púchovčan.

V americkej univerzitnej lige robí dobré meno regiónu brankár Dávid Hrenák z Považskej Bystrice. „Párkrát som sa s ním rozprával. Spomínal mi, že liga je na výbornej úrovni. Pochválil mi aj, že ako plán B budem mať školu. Všetky novodobé talenty pochádzajú z tejto ligy. Povedal mi, že to bola najlepšia možnosť, akú som mohol urobiť,“ opisoval Jellúš.

Článok pokračuje pod video reklamou

Druhá švédska rodina

Už ako pätnásťročný sa vybral na sever Európy, v Lulei a Karlskrone hrával najvyššiu juniorskú súťaž. „Dalo mi to veľmi veľa skúseností. Mám tam druhú rodinu, u ktorej som býval štyri roky. Našiel som si tam veľa kamarátov. Ani si neviem predstaviť, že by som hral niekde inde.“

Ísť v takom mladom veku sám do sveta nie je med lízať, u Jellúša to bola tak trochu z núdze cnosť. „Strachovali sa najmä moji rodičia. Ale v Púchove nebola juniorka, z dorastu som sa tu nemal kam posunúť. Keď mi agent vybavil rodinu, u ktorej budem bývať, tak aj naši sa už prestali toľko báť, že tam budem sám.“

NAPÍSALI SME

NAPÍSALI SME Dukla zbrojí Považanmi. Nemčík: Splnený detský sen hrať s Meszárošom Čítajte

V súvislosti so Švédskom sa v médiách spomína najmä veľký počet prisťahovalcov, ktorí tam zamierili za lepšími životnými podmienkami. „Žilo sa mi tam veľmi dobre, mám rád švédsku náturu. Bol som celý čas na severe, ale aj tam sa dosť rozprávalo o prisťahovalcoch, mali tam s nimi dosť problémy, hlavne okolo Štokholmu,“ povedal Jellúš.

Tre kronor prekvapili

Po štyroch rokoch v Škandinávii už vidí lepšie do švédskeho hokeja. Tre kronor nepostúpili na nedávnom šampionáte zo skupiny, po dlhých rokoch. Príčiny?

„Zobrali mladší tím, s niektorými chlapcami som hrával aj ja. Sú to kvalitní hráči, som veľmi prekvapený, že nepostúpili zo skupiny. Švédska liga je veľmi kvalitná, neviem, či hráči nezapasovali do partie, alebo čo sa tam mohlo stať,“ zamyslel sa mladý útočník.

Vo Švédsku robili dobré meno Slovensku Marek Hrivík s Petrom Cehlárikom, ktorí nás na spomínanom šampionáte potiahli. „V Leksande ich brali ako autority. Som za nich rád, nech sa im takto darí aj naďalej,“ povedal Jellúš.

Sníva o kempe NHL, kde by to mohlo byť? „Vždy bol mojím najobľúbenejším klubom Pittsburgh, pre mňa bol vzorom Sidney Crosby,“ zakončil.