FOTO: V Stupnom bola veľká akcia

Most v havarijnom stave museli odstrániť a behom jedného dňa postavili nový. Hlavný ťah naprieč dolinou tak nebol uzavretý tak dlho, ako avizovali.

29. jún 2021 o 10:10 Dominika Mrákavová

STUPNÉ. Uplynulý víkend uzavreli hlavný ťah naprieč Papradnianskou dolinou. Most na tejto ceste v obci Stupné bol v havarijnom stave a kvôli bezpečnosti ho museli úplne zbúrať. Nahradilo ho dočasné premostenie, ktoré zabezpečí plynulú dopravu s minimálnymi obmedzeniami. Práce na odstránení mosta začali v sobotu hneď ráno.

Doprava bola odklonená po miestnych komunikáciách a riadená dočasnými semaformi. Nové dočasné premostenie vybudovali ešte v ten istý deň. Uzávierka cesty bola ohlásená na dva dni, nakoniec však ešte v sobotu v noci cestu sprejazdnili.

Most bol v havarijnom stave

Komplikácie v doprave na ceste v Stupnom boli už niekoľko dní. Zamestnanci obecného úradu pri bežnej kontrole zistili, že most je vážne poškodený. „Pri čistení potoka, ponad ktorý most vedie, mi prišli zamestnanci obecného úradu oznámiť, v akom zlom stave most je,“ povedal starosta obce Peter Krajčoviech.

Konštrukcia bola úplne skorodovaná a na moste boli praskliny. Kvôli bezpečnosti museli ihneď konať. „Išiel som to pozrieť a vyhotovili sme fotografie. Tie sme zaslali Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ doplnil Krajčoviech. Ako dodal, začali ihneď konať a do týždňa bol na svete plán, ako zaistiť bezpečnú dopravu naprieč dolinou.

„Poskytli sme priestory a súčinnosť pracovníkom zo správy ciest, ktorí prišli strhnúť starý a vybudovať nový, aj keď dočasný most,“ uzavrel Krajčoviech. Dočasné premostenie bude slúžiť dovtedy, kým nezačnú budovať trvalý most.

