Plevník-Drienové: V piatok v obci odstavia od elektriny 660 odberných miest

1. júl 2021 o 16:49 TASR

PLEVNÍK-DRIENOVÉ. Obyvatelia obce Plevník-Drienové v Považskobystrickom okrese budú v piatok (2. 7.) bez elektrickej energie. Informoval o tom hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

V Plevníku-Drienovom bude v piatok od 7.30 do 15.30 h bez elektriny 660 odberných miest. Energetici zo SSD budú počas odstávky vymieňať poškodený izolátor na vedení veľmi vysokého napätia (110 kV).

„Odstávka elektriny je nevyhnutná kvôli charakteru plánovaných prác a najmä bezpečnosti. Ak to okolnosti dovolia, pracovníci Stredoslovenskej distribučnej môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase. Dotknutých obyvateľov však žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku,“ doplnil Gejdoš.