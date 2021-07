Mladému Čelkovanovi to výborne strieľa, je majstrom Slovenska

TOMÁŠ SÁDECKÝ (16) dokázal, že je výnimočný strelecký talent. Na majstrovstvách Slovenska získal tri tituly medzi dorastencami vo vzduchovej puške.

7. júl 2021 o 8:36

Najskôr v Martine a potom v Brezne na MSR mládeže, kde triumfoval medzi dorastencami v jednotlivcoch aj v súťaži družstiev. Z Martina si odviezol aj striebro zo súťaže družstiev.

Rodák z Čelkovej Lehoty si vynahradil uplynulú sezónu, ktorá bola slabšia. „Minulý rok prešiel na novú zbraň, chvíľu trvalo, kým si na ňu zvykol,“ vysvetľoval jeho tréner Štefan Škultéty.

„Hlavne som prešiel na novú polohu. Dovtedy som strieľal iba poležiačky, ako starší som začal aj postojačky. Výsledky neboli zo začiatku bohvieaké,“ pridal sa člen POBYS-u Považská Bystrica.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pochádza zo streleckej rodiny

Tomáš pochádza zo streleckej rodiny, jeho otec Peter získal na akademických majstrovstvách sveta bronzovú medailu v súťaži družstiev.

Doteraz strieľal zo vzduchovej pušky, ale čoskoro prejde na malorážku. „Malorážka je náročnejšia disciplína, terč je v päťnásobnej vzdialenosti oproti vzduchovke. Každá chyba sa päťkrát zväčší,“ hovorí tréner Škultéty.

„Navyše, pri vzduchovke sa strieľa v uzavretom priestore, pri malorážke v otvorenom priestore, fúka vietor, menia sa svetelné podmienky. Treba vopred vyhodnotiť, či je zamračené dlhodobo, či počkať, kým prejde malý mrak a strieľať potom. To isté s nárazovým vetrom. To dokážu len tí najlepší,“ pridal sa Sádecký.

Streľba je drina

Športová streľba, hoci sa to možno niekomu nezdá, je drina. „Po streľbe ležmo, keď mám prejsť na stojku, tak musím počkať aj desať minút, kým ma prestane bolieť ruka. V polohe kľačmo je to ešte náročnejšie, sedím si na nohe. Niekedy ma musí po streľbe zo zeme dvíhať otec, lebo sa nedokážem postaviť sám,“ opisoval ju nádejný strelec.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ

PREČÍTAJTE SI TIEŽ Dvojnásobný olympionik sa ide usadiť v Moštenci Čítajte

Po streľbe musí precvičovať chrbát, cvičí jogu, regeneruje. „Stojka veľmi ničí chrbticu, musím si na ňu dávať pozor,“ vie Sádecký. Pri statickej streľbe, ktorú praktizuje, musí zostať v jednej polohe, skrútený, ohnutý, kým nedostrieľa. „Pri dlhodobej kariére by sa telo bez vyrovnávacích cvikov tomu začalo prispôsobovať,“ upozorňuje Škultéty.

Viac ako dve hodiny

Pri Sádeckého disciplíne 3x20 (tri polohy po dvadsať výstrelov, pozn.) trvá súťaž viac ako dve hodiny. Pri vysokých letných teplotách vypotí litre potu. „Po každej rane sa musím utierať do uteráku, je to veľmi náročné,“ opisoval. Pri hlavnej disciplíne, 3x40, do ktorej pôjde Tomáš o rok, trvá odstrieľať všetky náboje tri a pol hodiny.

V športovej streľbe neexistuje mládežnícka reprezentácia, najmladšou kategóriou sú juniori od 18 rokov. Tomáš sa dostal do Centra talentovanej mládeže, kde mu budú hradiť štartovné, náboje.

Aký je zverenec? „Tomáš nedá na sebe vidieť, čo si myslí. To je pre mňa ako trénera náročnejšie. Kebyže vidím, že sa s ním niečo deje, tak to môžeme prekonzultovať. Ale poznám z vlastnej skúsenosti, že keď som počas streľby urobil niečo zlé, tak som o tom nevedel. Vie to ten, kto stojí za strelcom a sleduje ho,“ odpovedal Škultéty.

Dôležité je dýchanie

Pred výstrelmi je dôležité pomaly dýchať. „Aby sa znížil tep. V hlave si hovorím, aby som si urobil svoju robotu a potom sa to prejaví aj na výstrele. Pred pretekmi si sadnem na svoje stanovište, pomodlím sa, asi to aj pomáha,“ povedal mladý strelec.

Zlým výstrelom sa preteky nekončia. „Zle môže vystreliť aj súper. Keď to pretekár po jednej zlej rane vzdá a zvyšok odflákne, a na výsledkovej listine vidí, že mu na víťazstvo chýbal jeden bod, tak si môže už len nadávať. Preteky končia posledným výstrelom,“ upozorňoval tréner.

Tomášovým cieľom je dostať sa do reprezentácie a zúčastniť sa svetových pretekov. „Ako u každého športovca, aj mojím snom je dostať sa raz na olympiádu. A hlavne, poraziť otca a aby som ho potešil dobrými výsledkami,“ hovoril s úsmevom.

V kariére mu pomáhajú obaja rodičia. „Mama mu na preteky zabalí jedlo, otec je s ním na každých pretekoch, čo je časovo veľmi náročné,“ hovorí Škultéty.

Výhodou pozdĺžny dom

Pri druhej vlne korony, kedy sa vyučovalo dištančne, mal Tomáš výhodu, mohol trénovať doma.

„Nakoniec bolo výhodou, že máme pozdĺžny dom, nie štvorcový,“ smial sa jeho dedo, ktorý ho takisto podporuje.

NAPÍSALI SME

NAPÍSALI SME Majster Slovenska z Dohnian: Simulujúceho ragbystu ostatní vysmejú Čítajte

Športovú streľbu robia organizátori veľkých pretekov zaujímavejšou pre divákov. „Na veľkom plátne detailne premietajú zásahy strelcov. Ľudia nie sú ticho, fandia ako na futbale. Strelci aj majú na ušiach tlmiče hluku, ale počujú to, musia sa s tým vyrovnať,“ povedal Škultéty.

„To je asi najťažšia časť, nevnímať okolie. Ovplyvňuje to tep, začnú sa triasť ruky. Treba myslieť len na to, aby som si dobre urobil svoju robotu. Nemyslieť ani na to, že chcem urobiť dobrý výsledok, vtedy by som asi psychicky zlyhal,“ zamyslel sa mladý strelec.

Vystrieľa stovky nábojov

Na tréningu vystrelí okolo stodvadsať nábojov, jeden stojí desať centov. Na súťaži ich je tristo po dvadsať centov. „V minulosti sa hovorilo, čo výstrel, to dvanásť korún,“ zaspomínal si Škultéty.

Pri prechode do hlavnej disciplíny, 3x40, vystrelí aj päťsto nábojov. Malorážka stojí od 6- do 8-tisíc eur, vzduchovka tri- až päťtisíc. Bez podpory CTM by to Tomášova rodina sama neutiahla.

Pomôžu aj sponzori, ale ďalších by POBYS s talentovaným strelcom privítali.