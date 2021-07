Najvyšší súd potvrdil doživotný trest v prípade dvojičiek

Senát Najvyššieho súd SR (NS SR) potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o odsúdení Dávida a Dominika Krátkych na doživotie so zaradením do zariadenia na výkon s najvyšším stupňom stráženia.

7. júl 2021 o 13:04 SITA

BRATISLAVA. Senát Najvyššieho súd SR (NS SR) potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) o odsúdení Dávida a Dominika Krátkych na doživotie so zaradením do zariadenia na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia. Súd tak zamietol ich odvolanie voči rozhodnutiu ŠTS zo septembra 2020. Zločinecká skupina známa ako „Dvojičky“ vedená súrodencami sa zaoberala obchodovaním s drogami v severnej a západnej časti Slovenska. Okrem toho páchali násilnú trestnú činnosť vo vzťahu ku „konkurencii“ a dopustili sa aj vraždy člena skupiny.



Prokurátor Peter Kysel považuje dnešné rozhodnutie NS SR za zákonné, pričom zdôraznil, že boli uznané všetky skutky obžaloby. „Dokazovanie bolo veľmi náročné. Išlo o viacero skutkov, konkrétne 11. Bolo vypočutých niekoľko svedkov. Celé konanie bolo sprevádzané tým, že obžalovaný sa bránili veľmi aktívne, čo je samozrejme ich právo. Aj keď niekedy tá obhajoba prechádzala až do agresívnych útokov voči svedkom,“ komentoval Kysel.



Hoci v roku 2017 polícia v rámci akcie Twix zadržala a obvinila okrem bratov aj celý gang, na lavici obžalovaných nakoniec ostali sedieť iba Dávid Krátky, jeho dvojča Dominik a ich bratranec Filip K. Ostatní sa postupne dohodli s prokurátorom, súdy dohody schválili a všetci si už odpykávajú vysoké tresty. Všetci priznali trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovú trestnú činnosť.



Dávid a Dominik šéfovali gangu, ktorý páchal predovšetkým drogovú, ale aj inú trestnú činnosť od roku 2010 na území Trenčianskeho a Žilinského kraja v mestách Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín či Žilina a v ich okolí. Okrem predaja drog využívali na zabezpečenie svojho vplyvu zastrašovanie, hrubý nátlak, prípadne vydieranie. Konkurentov v distribúcii drog likvidovali podpaľovaním áut či iných objektov.