Personálne oddelenie Danfoss Power Solutions a.s.

9. júl 2021 o 0:00

Oddelenie pre ľudí a srdce podniku ♥

Personálne oddelenie (HR - Oddelenie ľudských zdrojov) je prvým miestom s ktorým prichádza zamestnanec pri nástupe do zamestnania do styku. Naše personálne oddelenie je jednou z riadiacich zložiek firmy, ktorá sa orientuje na človeka ako pracovnú silu. Jeho zapojenie do práce vo firme a využívanie schopností, jeho správanie, prispôsobovanie sa podnikovým potrebám, pracovné vzťahy, náklady na ľudskú prácu, osobnostný rozvoj a uspokojovanie jeho pracovných a sociálnych potrieb.

Riaditeľka personálneho oddelenia spoločnosti DPS, Lenka Hmireková s prevzatým ocenením: Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore Strojárenský priemysel na Slovensku.

Práca personálneho oddelenia v sebe zahŕňa mnoho rôznych činností a procesov.

O tom, že naše oddelenie sa snaží neustále napredovať svedčí aj HR ocenenie: Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore Strojárenský priemysel na Slovensku, ktorú sme získali v roku 2020 zapojením sa do 9. ročníka celoslovenskej súťaže v oblasti HR organizovanej spoločnosťou PwC Slovensko, Leading HR Organisation 2020. Spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s., Považská Bystrica sa tak umiestnila na 1. mieste v rámci sektoru Strojárstvo.

Základom súťaže je štúdia HR Controlling, ktorú realizuje každoročne spoločnosť PwC Slovensko. V rámci tejto štúdie vyhlasuje PwC súťaž o najlepšie spoločnosti v jednotlivých sektoroch. Hodnotených je 18 ukazovateľov v štyroch personálnych oblastiach. Sledované indikátory popisujú systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov, množstvo kariérnych príležitostí vo firme, štruktúru a konkurencieschopnosť systému odmeňovania, efektívnosť procesu náboru a výberu, mieru absencie a fluktuácie zamestnancov, atraktivitu zamestnávateľa na trhu práce, organizačnú štruktúru a celkovú produktivitu. Spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s. ako víťaz dosiahla zo spomenutých ukazovateľov 16, čím splnila podmienky a umiestnila sa v rebríčku najúspešnejších firiem.

Od nastavenia, komunikácie a spolupráce s vedením, manažérmi a zamestnancami závisí úspech celej firmy. Na nich stojí úspech výberu, rozvoja a stabilizácie kvalitných zamestnancov.

Pre našu firmu sú to práve ľudia, ktorí sú dôležití, ale rovnako dôležité je, aby sa toto oddelenie prispôsobovalo nielen aktuálnym trendom v oblasti personalistiky, ale hlavne neustále meniacim sa potrebám podnikania.

Vzhľadom na aktuálne dynamicky sa vyvíjajúce nároky dodávateľov je situácia z pohľadu personálneho zabezpečenia viac než výzvou, čo si vyžaduje neustále narastajúci výber a nábor nových zamestnancov. Samozrejme nás to nesmierne teší.

Aktuálne spoločnosť zamestnáva 800 zamestnancov, z toho pôsobí cca 450 zamestnancov vo výrobe a zvyšok v administratíve.

Vekový priemer je približne 45 rokov avšak máme tu zastúpené všetky generácie.

Spoločnosť Danfoss Power Solutions a.s. sa zameriava na výrobu mobilnej hydrauliky a jej komponentov. Do Pov. Bystrice sa darí presúvať aj administratívne činnosti, ktoré reprezentuje i prítomnosť Európskeho zúčtovacieho centra, kde je aktuálne okolo 120 zamestnancov alebo aj oddelenia Software Solution Services – vývojové centrum kde máme momentálne 35 ľudí.

Vzhľadom na to, že spoločnosť je dlhodobo stabilná na trhu, prácu v Považskej Bystrici ľuďom poskytuje už od roku 1995 a radí sa medzi top spoločnosti nášho regiónu – či už neustále pribúdajúcimi aktivitami, dobrými finančnými výsledkami, príjemnou kultúrou a personálnou politikou, v neposlednom rade i množstvom zamestnaneckých benefitov.

Našim zamestnancom ponúkame bezpečné pracovné prostredie, prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti s dobrým menom, ktorá má záujem rozširovať svoje podnikanie na Slovensku v Považskej Bystrici aj naďalej a tým zabezpečiť svojim zamestnancom istoty aj v budúcnosti.