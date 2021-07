Mesto vlani hospodárilo s prebytkom, poslanci uvoľnili na investície takmer 1,5 milióna eur

12. júl 2021 o 10:34 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto Dubnica nad Váhom uzavrelo hospodárenie za minulý rok s prebytkom vo výške 3 420 331 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2020, ktorý schválili na svojom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. Tí zároveň rozhodli o uvoľnení takmer 1,5 milióna eur na viaceré investičné akcie.



Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala dubnická samospráva v roku 2020 hospodáriť so sumou 22 miliónov eur, po rozpočtových úpravách hodnota rozpočtu presiahla 24 miliónov eur. „Z hľadiska ekonomiky sme hospodárili veľmi dobre, tento rok sa tak môžeme pustiť do ďalších investičných akcií, ktoré máme pripravené a opäť o niečo znížiť investičný dlh v meste," zhodnotil vlaňajšie hospodárenie mesta primátor Peter Wolf.



Dubnického primátora potešilo zníženie zadlženosti mesta pod osempercentnú úroveň. „Klesá nám zadlženosť, stúpajú nám finančné prostriedky v rezervnom fonde vďaka dobrému hospodáreniu a rastie majetok v prepočte na jedného občana,“ skonštatoval Wolf. Kým v roku 2018 predstavoval čistý majetok mesta 2 189 eur na jedného občana, po uzavretí vlaňajška to bolo už 2 510 eur.



Časť prebytku vlaňajšieho hospodárenia vo výške 1 498 578 eur už pozná svoje využitie. Poslanecký zbor rozhodol o financovaní 16 investičných akcií, z ktorých najnákladnejšou je budovanie chodníkov a osvetlenia v mestskom parku za 425 500 eur. Suma 300-tisíc eur bude použitá na financovanie športoviska pri Základnej škole s materskou školou Pod hájom a 250-tisíc eur uvoľnila radnica na kúpu nákladného automobilu s hydraulickou rukou pre Technické služby mesta.