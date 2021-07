Volejbalista Gavenda sa teší veľkej popularite

FILIP GAVENDA (25) sa teší medzi fanúšikmi mimoriadnej popularite. Púchovčan druhýkrát po sebe získal Cenu fanúšika v rámci ankety Volejbalista roka.

14. júl 2021 o 11:33 Peter Mičúch

Po dvoch rokoch v španielskom Terueli sa sťahuje do Belgicka, vybral si ho dlhoročný majster Roeselar. „Je to veľký posun v mojej kariére. Som trochu blázon do volejbalu, sledujem ho dlhé roky, Roeselare je jeden z top klubov. Sníval som o tom, že si zaň raz zahrám,“ povedal sympatický univerzál.