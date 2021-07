Loptu naháňa mladá Košečanka v Beluši

Košečanka NIKOLA RÝDZA sa odmalička naháňala za loptou. Už piaty rok hráva ženskú futbalovú ligu za Belušu, okrem toho si spravila rozhodcovský aj trénerský kurz.

16. júl 2021 o 13:53 Peter Mičúch

„Futbal som skúšala odmalička, doma s bratom a otcom. Moji spolužiaci hrávali za Košecu, ja som to chcela ísť vyskúšať, čo sa mi aj podarilo,“ prezradila a pokračovala:

„Zobrali ma medzi seba, vedeli, že viem kopnúť do lopty. Vždy som si mala s nimi čo povedať, boli sme dobrá partia.“

Ako staršia žiačka už nemohla hrávať s chlapcami, tak prešla do Trenčianskych Teplíc. V osemnástich obliekla dres Beluše, ktorý nosí dodnes.

„Zo začiatku som hrávala so staršími babami, bývalo to také kostrbaté, bývalo nás niekedy málo, nemali sme trénera. Ale posledné dva roky nás trénuje Roman Sedlárik, nabralo to inú fazónu, napredujeme,“ povedala.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nika si zahrá aj futsal. (zdroj: archív NR)

„Sme veľmi dobrá partia. Odkedy máme trénera, tak kolektív sa veľmi utužil, stretávame sa aj mimo tréningov. Spoluhráčka bola na magnetickej rezonancii, išli sme tam s ňou polovica tímu,“ pokračovala.

Išli spolu na magnetickú rezonanciu



Ženský futbal je podľa Niky dosť tvrdý, baby si nič nedarujú. Napreduje na celom svete, má väčšiu sledovanosť.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ

PREČÍTAJTE SI TIEŽ Futbalový matuzalem Lovíšek hrával ešte ako šesťdesiatročný Čítajte

Minulý rok si urobila rozhodcovské testy. „Začala som na turnaji prípraviek v Ilave. Potom som odpískala nejaké zápasy starších žiakov. Jedenkrát som bola na čiare u mužov v zápase Lysá pod Makytou proti Sverepcu,“ prezradila.

Rodičia to prežívajú viac

Ako rozhodkyňa to určite nemá medzi chlapmi ľahké. „Rodičia malých futbalistov to prežívali viac. Pred zápasom mužov som mala stres, zápas bol napätý. Ale na moju adresu som si nevypočula nič.“

Okrem futbalu si vyskúšala už aj futsal. „Tréner Sedlárik nás Belušanky oslovil, vidí vo futsale budúcnosť, vďaka nemu sa môžeme lepšie zohrať. Je z Prievidze, ako futsalistky sme ju aj reprezentovali.

Prievidza je stálym účastníkom ženskej extraligy. Kvôli pandémii nemohli hrať ročník, liga sa hrala turnajovou formou. Bola to veľmi dobrá skúsenosť,“ zakončila.