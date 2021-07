V Trenčianskom kraji zaočkovali takmer 1 500 detí

Aspoň jednu dávku vakcíny proti COVID-19 má zatiaľ 53 312 detí. Najviac zaočkovaných pochádza z Bratislavského kraja.

29. júl 2021 o 10:25 TASR

TRENČIANSKY KRAJ. Aspoň jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa do utorka (27. 7.) na Slovensku zaočkovalo 53.312 mladých vo veku od 12 do 18 rokov. Vyplýva to z dát, ktoré poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Najviac zaočkovaných mladých pochádza z Bratislavského kraja, ide o 11 447 ľudí vo veku od 12 do 18 rokov. Naopak, najmenej je ich z Banskobystrického kraja, a to 3893. V Košickom kraji je takto zaočkovaných 7257 mladých, v Nitrianskom kraji ide o 5634 osôb, v Prešovskom kraji je to 7721 mladých, v Trenčianskom kraji je to 4899 mladých, v Trnavskom kraji je to 6122 mladých a v Žilinskom kraji ide o 6339 mladých.

Druhú dávku vakcíny dostalo do utorka 17 540 mladých. Rovnako najmenej z nich, a to 1160, je z Banskobystrického kraja. Najviac ich je z Prešovského kraja, konkrétne ide o 3547 osôb. V Košickom kraji ide o 3445 osôb. V Bratislavskom kraji je už plne zaočkovaných 2690 mladých. V Nitrianskom kraji je to 1924 osôb vo veku od 12 do 18 rokov. V Prešovskom kraji zaočkovali druhou dávkou 3547 mladých. V Trenčianskom kraji išlo o 1432 mladých. V Trnavskom kraji to bolo 2087 mladých a v Žilinskom kraji išlo o 1255 osôb vo veku od 12 do 18 rokov.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR uviedlo, že zatiaľ neplánuje meniť vakcinačnú stratégiu očkovania detí nad 12 rokov. Registruje však odporúčanie Európskej liekovej agentúry (EMA) rozšíriť používanie vakcíny Spikevax od spoločnosti Moderna aj na dospievajúcich vo vekovej kategórii od 12 do 17 rokov. "V uvedenej vekovej kategórii sa očkuje aktuálne vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech," dodalo.