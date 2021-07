FOTO: Vytvorili web o histórií Považskej Bystrice

Na históriu mesta nezabúdajú. Zo záľuby vznikol unikátny projekt, ktorý zaujal ľudí z celého Slovenska.

30. júl 2021 o 8:28 Dominika Mrákavová

Partia mladých ľudí z Považskej Bystrice sa pustila do neľahkej úlohy. Zachovať historicky hodnotné fakty o rodnom meste a ešte ich aj podať širokej verejnosti tak, aby boli zaujímavé je projekt, na ktorom štvorica usilovne pracuje. Roman Horecký nám porozprával, ako ich dielo na internete dostávalo kontúry a tiež o plánoch, ktoré chcú v tejto oblasti ešte zrealizovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo ste sa rozhodli pre vytvorenie webu o histórií Považskej Bystrice?

Táto myšlienka mi napadla ešte dávnejšie, keď som brázdil internetom a našiel som album plný historických fotografií Považskej Bystrice. Fotky to boli pekné, ale častokrát sa pod nimi vyskytovala jedna otázka. Kde sa dané miesto nachádza teraz, čo stojí teraz na tom mieste?

Zaujalo nás

Zaujalo nás FOTO: Turisti z Horoviec súťažili vo varení gulášu Čítajte

Bolo vidno, že ľudia majú o históriu svojho mesta záujem. Napadlo mi teda vytvoriť zo začiatku nejakú mapu, kde by boli zaznačené presné pozície daných objektov a miest. Dnes túto mapu stále môžeme nájsť na webe.

Niekedy bolo potrebné viac pátrať, aby som daný objekt či miesto vedel presne zaradiť. Pri tomto pátraní sa mi dostalo do rúk veľa zaujímavých informácií z histórie mesta, o ktoré som sa chcel samozrejme tiež podeliť, takže na stránke vznikol aj blog s článkami. Neskôr s me pridali letecké snímky, farebné fotografie až sme sa dostali do terajšej podoby.

Kde zbierate potrebné materiály?