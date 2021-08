FOTO: Mladého Považana fascinuje Blízky východ

VLADIMÍR BÍZIK (32) z Považskej Bystrice si vyskúšal život v Turecku či na Taiwane. Oženil sa s Iránkou a na blízkovýchodné krajiny nedá dopustiť.

5. aug 2021 o 17:27 Peter Mičúch

V ktorých krajinách ste žili?

Najdlhšie som žil v Turecku, dohromady asi rok a pol. Asi štvrť roka som žil na Taiwane, v Spojených štátoch som bol na študentskom pobyte. Dosť často cestujem do Iránu, lebo mám odtiaľ manželku, je to taký môj adoptívny domov.

Prečo ste tam odišli?

Do Turecka som išiel pôvodne kvôli štúdiu, na univerzitu do Istanbulu. Mohol som si vybrať z rôznych európskych škôl, ale povedal som si, že keď idem do cudziny, tak do čo najväčšej. Nemal som tam nejaké zázemie, ale sa mi to páčilo ako niečo exotické, za ´humnami“ Európy.

Je to taká križovatka sveta, blízka aj nám Európanom, ale je v nej aj niečo z Blízkeho východu. Zblížil som sa tam s orientálnou kultúrou.