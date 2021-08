Na diaľničnom moste pri Sverepci budú vymieňať mostné závery

Motoristov na časti diaľnice D1 pri Považskej Bystrici čakajú najbližší mesiac dopravné obmedzenia.

6. aug 2021 o 10:11 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Motoristov na časti diaľnice D1 pri Považskej Bystrici čakajú najbližší mesiac dopravné obmedzenia. Ako informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, pre výmenu mostných záverov na diaľničnom moste nad údolím Záborovského potoka pri obci Sverepec bude až do 12. septembra obmedzená doprava v ľavom jazdnom páse smerom do Bratislavy v kilometri 161,200 - 162,900.



„Doprava na moste bude vedená v režime 1 + 3 tak, že ľavý jazdný pruh v smere do Trenčína bude presmerovaný do pravého jazdného pásu a pravý jazdný pruh bude vedený popri pracovisku. V prvých dňoch budeme osádzať dočasné dopravné značenie, stavebné práce na mostnom objekte rozbehneme v pondelok 9. augusta," priblížila dopravné obmedzenie Žgravčáková.