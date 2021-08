FOTO: Voda strieka na chodcov

Pri daždivom počasí chodci prestali časť mosta využívať. Na Orlovskom moste stojí voda.

9. aug 2021 o 8:01 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pri intenzívnejšom daždi stojí na novoopravenom moste Orlové voda. V úseku pred svetelnou križovatkou popri chodníku je to až niekoľko centimetrov.

Prechádzajúce vozidlá vodu striekajú na chodník. Preto ho za daždivého počasia chodci prestali využívať. Podľa správu ciest je odtokový systém funkčný, no veľký objem vody nestíha odvádzať. Vodiči hovoria o nerovnostiach, v ktorých sa vytvára problematická kaluž.

Vodiči, ktorí prechádzajú cez Orlovský most, zažívali dopravné obmedzenia rok a pol. Rekonštrukcia dvoch častí mosta, starého a nového, trvala pre náročné technické riešenia a výrazné poškodenie dlhšie, ako bolo v pláne.

Po otvorení mosta však starosti s dopravou neskončili. „Most bol otvorený len pár mesiacov a už ho zasa zužovali. Neviem, prečo aj ten mostný záver neurobili hneď, keď to tu mali rozrobené,“ povedal šofér z Púchova Erik Turan. Ako dodal, voda stojaca na vozovke ho nepríjemne prekvapila.

„Keď som vbehol do tej kaluže, len som pokrútil hlavou. Nechápem, ako to urobili, keď to nefunguje, ako má,“ doplnil Erik Turan. Vodičov najviac hnevá fakt, že na moste pracovali veľmi dlho.

Výsledok však podľa slov vodičov nestojí za to. „Je mi to až na smiech, koľko to tu celé trvalo, rekonštrukcia. Najskôr vybité dilatácie, teraz táto potopa. Všimli ste si, že osvetlenie vymenili iba na jednej strane?“ povedal šofér Ladislav Tomáš.

V článku sa dočítate Čo spôsobuje státie vody na vozovke?

Aké sú možnosti riešenia tohto problému?

Je to vada konštrukcie?

Môže investor chyby reklamovať?

Ako ovplyvňuje tento problém chodcov?

Správcom cesty je Trenčiansky samosprávny kraj. Vedia o probléme?

Môže občan prispieť k zlepšeniu stavu ciest v regióne?

Možných príčin je viacero

Podľa odborníka môže byť príčin vzniku stojacej vody na vozovke viacero. Ani jedna by sa však nemala dlhodobo objavovať na novom úseku mosta. Priehlbina popri krajnici mosta môže byť podľa inžiniera mostných stavieb Miroslava Hubku spôsobená nedostatočným utlačením alebo uložením podkladu.