Na obnovu športového areálu pri Základnej škole Školská využijú príspevok z Fondu na podporu športu

Mesto Považská Bystrica obnoví športový areál pri Základnej škole (ZŠ) Školská.

16. aug 2021 o 10:23 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Mesto Považská Bystrica obnoví športový areál pri Základnej škole (ZŠ) Školská. Samospráva bola úspešná so svojím projektom v rámci výzvy na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a z Fondu na podporu športu získala 80-tisícový finančný príspevok.



V areáli ZŠ sa momentálne nachádzajú dve multifunkčné ihriská, atletická dráha, doskočisko na skok do diaľky a sektor pre vrh guľou. „V multifunkčnom komplexe je naplánované vybudovanie viacúčelovej bežeckej dráhy s povrchom z tartanu s doskočiskom, sektor pre vrh guľou, sektor pre skok do výšky s povrchom z tartanu a obnovené budú tiež multifunkčné ihriská s novým syntetickým povrchom," informovala radnica.



V zmysle podmienok výzvy Fondu na podporu športu získalo mesto príspevok vo výške 50 percent celkových nákladov, zvyšnú sumu na projekt tak uvoľní z vlastného rozpočtu. O financovaní by malo rozhodovať na dnešnom rokovaní mestské zastupiteľstvo, radnica navrhuje presunúť na investičnú akciu 81-tisíc eur z pôvodne vyčlenenej 210-tisícovej sumy na rekonštrukciu krytej plavárne.



Vo výzve Fondu na podporu športu bolo pôvodne alokovaných 15 miliónov eur, neskôr sa celková suma zvýšila o ďalších takmer 10 miliónov eur. Vďaka tomu mohlo byť podporených nielen pôvodných 49, ale aj ďalších 55 infraštruktúrnych projektov.