Okolo Slovenska pôjde opäť aj cez Považskú, so Saganom či Froomem

Pelotón cyklistických pretekov Okolo Slovenska pôjde opäť aj cez Považskú Bystricu. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na Petra Sagana či Chrisa Frooma.

18. aug 2021 o 12:48 SITA

BRATISLAVA. Ak sa nič neočakávané nestane, v polovici septembra sa na etapových cyklistických pretekoch Okolo Slovenska predstavia aj Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) či Chris Froome (Israel Start-Up Nation).

Brit Froome v minulosti hneď štyrikrát ovládol Tour de France, dvakrát vyhral španielsku Vueltu a raz aj talianske Giro. Organizátori podujatia o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave. Už 65. ročník pretekov Okolo Slovenska sa uskutoční od 15. do 19. septembra, podujatie pod Tatrami teda vyvrcholí v deň štartu majstrovstiev svet v cestnej cyklistike v Belgicku.



V stredu 15. septembra je na programe prológ v centre Košíc, o deň neskôr 158,4 km dlhá etapa so štartom a cieľom tiež v Košiciach. Druhá etapa v piatok 17.9. povedie zo Spišského Podhradia do Dolného Kubína, tretia z Dolného Kubína do Považskej Bystrice a preteky vyvrcholia v nedeľu 19.9. na trati Trenčianske Teplice - Trnava.



Ďalším zvučným menom v štartovej listine by mal byť siedmy muž tohtoročnej Tour de France Kazach Alexej Lucenko (Astana). "Skvelým vrchárom je druhý muž vlaňajšieho Gira Jai Hindley z tímu DSM. Dvoch silných vrchárov plánuje poslať aj Qhubeka, a to starých bardov Pozzoviva s Aruom, hoci druhý menovaný štartuje na Vuelte, teda jeho účasť môže byť otázna. BikeExchange pošle klasikársku zostavu ako Hepburn či Juul-Jensen.

Na naše terény sa bude hodiť aj Casper Pedersen z DSM. Obhájiť vlaňajší triumf by iste chcel Jannik Steimle z Quick-Stepu a mal by prísť napriek tomu, že je na Vuelte. Známe mená prídu aj s tromi Slovákmi v tíme Bora - klasickí pomocníci Oss i Bodnar," referuje www.cycling-info.sk



Na Slovensko neprídu Sam Bennett ani Davide Cimolai, ale Petrovi Saganovi by mali konkurovať Giacomo Nizzolo, Álvaro Hodeg či Cees Bol.



Preteky Okolo Slovenska by mala okrem RTVS vysielať aj športová stanica Eurosport.