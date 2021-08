FOTO: Lúku ohrozuje požiar

Prekopali cesty a obmedzili prístup na lúku. Prekážali im autá.

23. aug 2021 o 6:50 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Všetky prístupové cesty na kopec Veľká vodáreň prekopali hlbokými rigolmi. Lokalitu hojne využívajú Považskobystričania ako miesto na oddych, opekačky, prechádzky a hubárčenie. Je tam aj záhradkárska kolónia, kde sú desiatky chatiek a záhrad.

Prístup k bránkam motorovými vozidlami majú teraz viacerí zamedzený. Problémom je aj ohrozenie v prípade požiaru. Bez prejazdnej prístupovej cesty majú hasiči a záchranné zložky sťažený prístup k prípadnému zásahu.

Pozemky sú v súkromnom, mnohopodielovom vlastníctve.

Na niekoľko dní sa v kopách hliny za hlbokými rigolmi objavili tabuľky s oznamom o súkromnom vlastníctve a zákaze vstupu. Podľa odborníka však takýto postup nie je správny.

V článku sa dočítate Prečo prekopali prístupové cesty?

Čo na to záhradkári?

Aký je pohľad hasičov a záchranárov?

Môže vlastník pozemku urobiť na svojom čokoľvek?

Prekážali im autá na lúke

Veľká vodáreň je nad sídliskami Hliny a SNP. Lokalita je obľúbenou rekreačnou zónou. „Je to v meste a pritom absolútny pokoj v prírode,“ povedala návštevníčka Andrea Válková. No niektorí sa do prírody nevyberú pešo. Často bolo na lúke vídavať motorové vozidlá. „To ma trochu hnevalo, keď sem prišli mladí na aute, pustili hubu a bolo po pokoji,“ dodala Andrea. Na vozidlách však k svojim chatkám chodili aj záhradkári z priľahlej kolónie. „Neviem, ako sú s týmto spokojní záhradkári, ktorí tu parkovali najčastejšie,“ povedala Andrea.