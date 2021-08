FUTBALOVÝ SUMÁR: V treťej lige uspeli všetky tímy z regiónu

V treťej futbalovej lige uspeli Považská, Beluša aj Rovňania, v štvorke prehral iba Kvašov. V piatej lige dostal nováčik z Jasenice od Plevníka päťku, v šestke sa v derby vo Sverepci zrodila remíza. V siedmej lige zostalo na čele duo Tŕstie, Praznov.

29. aug 2021 o 22:37 Peter Mičúch

III. LIGA

Galanta - Beluša 1:2 (0:0)

Hral sa vyrovnaný zápas, v ktorom hostia vyťažili z minima maximum. Do prestávky sa skóre nemenilo, po strele Bašu výborne zakročil brankár hostí. Hostia išli do vedenia, po centrovanej lopte neobsadený Gáborík hlavičkoval presne. Druhý gól Beluše prišiel z jedenástky po faule. Domáci korigovali po krídelnej akcii, Bardadym prihrával a Horák sa presadil cez obrancu - 1:2. V poslednej minúte trafil Ondreák brvno. Domáci by si zaslúžili aspoň bod, v druhom polčase boli lepším mužstvom. Tréner pochválil hráčov za hru i nasadenie, ale futbalový boh sa Galanťanom odvrátil chrbtom.