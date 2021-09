Futbalisti Považskej Bystrice natiahli víťaznú šnúru, v šlágri uspela aj Beluša

Považskobystrickí futbalisti pokračujú vo víťaznom ligovom ťažení, v predohrávanom 16. kole porazili doma Šaľu a po piatich zápasoch majú na svojom konte plný počet bodov. Doma uspela aj Beluša, v šlágri III. ligy Západ zdolala Myjavu.

1. sep 2021 o 18:38 Peter Mičúch

III. liga – predohrávané 16. kolo:

Považská Bystrica – Šaľa 2:1 (2:1)

Skóre otvorili hneď v úvode prekvapujúco hostia, keď sa lopta dostala z hranicou šestnástky k Hlavatovičovi, ktorý napriahol a po zemi trafil presne k žrdi.

Už v 14. min. bolo vyrovnané, hostia zahrali vo veľkom vápne rukou a Petruš sa z bieleho bodu nemýlil, brankár si vybral nesprávnu stranu.

Domáci sa upokojili a začali na ihrisku dominovať. Zastreľoval sa Zuziak, z dvoch dobrých pozícií strieľal tesne mimo, po výbornom centri hlavičkoval nad.

V 28. min. misky váh na stranu Považanov priklonil Dávidík, ktorého po prečíslení umne vysunul Demjan a záložník domácich nedal strelou k žrdi brankárovi Šale šancu.

O desať minút dali o sebe vedieť aj hostia, tentoraz ich pokus spoza šestnástky Kuciak bravúrou zneškodnil. Hneď vzápätí mal tretí gól Považskej na kopačke Gamboš, keď nikým neobsadený strieľal zvnútra šestnástky tesne vedľa.

Po zmene strán mali od začiatku územnú prevahu hostia, ale vyloženú šancu si nevypracovali. Domáci hrozili z rýchlych brejkov, po jednom z nich sa Zuziak dostal až pred brankára, trafil však len jeho nohu.

O výsledku mohol v 88. min. rozhodnúť Bambúch, po jeho strele sa triaslo brvno.

Šaľa sa už na záverečný nápor nezmohla a Považská Bystrica tak zaknihovala piate víťazstvo v rade v novom ročníku.

Góly: 14. Petruš (z 11 m), 28. Dávidík – 6. Hlavatovič. R Krivošík, 250 divákov

POV. BYSTRICA: Kuciak – Vala, Mravec, Kucharčík, Petruš, Boris (80. Častulín), Gamboš, Zuziak, S. Čiernik (60. Slávik), Dávidík (72. Bambúch), Demjan

Strelec víťazného gólu Aurel Dávidík: „Dostali sme rýchly gól, ktorý nás zaskočil, ale aj prebudil. Naštartovalo nás to, po tlaku sme vyrovnali z penalty. Ich obranca hral rukou, loptu si ako zvyčajne postavil Robo Petruš a vyrovnali sme.

Pri mojom góle som išiel sám na brankára a konečne sa mi to podarilo v lige zlomiť. Prvý gól už mám v kabíne vyplatený, dal som ho hneď v prvom prípravnom zápase proti Bánovej. Odvtedy som sa zdržal, asi mi to zaúčtujú (úsmev).

Ten prišiel pod Manín pred sezónou z Dubnice. „Zázemie tam bolo dobré, ale trochu sa to tam rozpadlo, niektorí chalani poodchádzali. Do Považskej ma ťahali už skoro rok. Zaujala ma ich koncepcia, ako to tu chcú stavať. V lete som už neváhal.“

Nálada v tíme je po piatich výhrach výborná. „Ale musíme naďalej pracovať, nič nepodceniť, aby sme mohli takto pokračovať aj naďalej.“

V pohári sa Považanom podarilo vyradiť práve Dubnicu, z ktorej Dávidík prišiel. „Oni nešetrili mňa, ani ja ich. Práve naopak, bola to pre mňa motivácia, vytiahnuť sa proti nim. Vyhrali sme a za odmenu teraz dostaneme víťaza duelu Žilina – Bánová,“ zakončil.

Ostatné výsledky 16. kola:

Imeľ – ViOn B 1:1, Malženice – Kalná n/Hr. 3:0, Led. Rovne – Galanta 0:2, V. Ludince – Levice 4:0, N. Zámky – N. Mesto 2:1, Marcelová – Častkovce 1:0, Partizánske – Nitra 0:2, Beluša – Myjava 1:0