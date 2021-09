Pri príležitosti začiatku školského roka by vodiči mali zvýšiť ostražitosť

Po dlhšom čase dnes podľa polície nastáva väčší presun obyvateľov, ktorý sa prejavuje najmä zvýšeným počtom osobných automobilov na cestách, cestujúcich v diaľkových, prímestských spojoch autobusovej a železničnej dopravy, ako aj cestujúcich mestskej hromadnej dopravy.

2. sep 2021 o 9:39 SITA

TRENČIANSKY KRAJ. Pri príležitosti začiatku školského roka by vodiči na cestách mali podľa polície zvýšiť pozornosť a ostražitosť. Ako v tlačovej správe uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová, po dlhšom čase dnes nastáva väčší presun obyvateľov, ktorý sa prejavuje najmä zvýšeným počtom osobných automobilov na cestách, cestujúcich v diaľkových, prímestských spojoch autobusovej a železničnej dopravy, ako aj cestujúcich mestskej hromadnej dopravy. Detí a mládeže bude preto postupne pribúdať na priechodoch pre chodcov, zastávkach, chodníkoch a iných verejných priestranstvách.

"Počas prvého školského dňa posilníme hliadky na celom Slovensku. Policajti zvýšia dohľad nad bezpečnosťou školákov v okolí škôl a v priľahlých uliciach. Dohliadnu aj na plynulosť cestnej premávky, ktorú budú v prípade potreby riadiť a usmerňovať," uviedla Bárdyová. Cieľom je podľa nej zabezpečiť všetkým účastníkom cestnej premávky potrebnú bezpečnosť.

Rodičia by podľa polície mali najmladším účastníkom cestnej premávky vysvetliť základné pravidlá správania v cestnej premávke aj niekoľko dôležitých dopravných značiek. "Užitočné je, ak rodič prejde s dieťaťom celú trasu do školy tak, aby to neskôr zvládlo bezpečne aj samé," zdôraznila Bárdyová. Vodiči sa podľa nej musia snažiť najmä predvídať a taktiež sledovať situáciu hlavne v okolí zastávok, škôl a nákupných centier, kde je zvýšený pohyb chodcov, detí i starších ľudí. "Vodičom odporúčame v blízkosti priechodov pre chodcov znížiť rýchlosť. Chodci tým získajú dosť času, aby dokončili prechádzanie," dodala hovorkyňa.