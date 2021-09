FOTO: Druhý ročník Street pART žil pouličným športom a umením

Akcia na podporu pouličného športu a umenia má v Považskej Bystrici už druhé pokračovanie. Chcú podporiť vybudovanie street parku.

4. sep 2021 o 15:24 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA Podujatie Street pART sa tento rok presunulo ku kultúrnemu centru Cooltajner v Považskej Bystrici. Hlavným poslaním kultúrno - športovej akcie je upozorniť na potrebu vybudovania street parku v okresnom meste.

Street park by podľa navrhovanej koncepcie mal poskytovať priestor so širokým využitím. Od parku s prekážkami pre korčuliarov, skateboardistov sa vďaka progresu a skúsenostiam tvorcov posunul až do konceptu otvoreného priestoru zasadeného do života mesta, ktorý poslúži všetkým.

Prvá septembrová sobota patrí v Považskej Bystrici pouličnému športu a umeniu, na svoje si prídu celé rodiny. Ako upozornil organizátor podujatia Maroš Kostelanský, aj na príklade podujatia Street pART 2021 je vidieť, že street parky sú zaujímavé a bezpečné miesta pre celú rodinu, kde sa prelína kultúra so športom aj oddychom. Akcia prebiehala až do neskorých večerných hodín.

