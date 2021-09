Najväčší záujem je o škôlky na sídliskách

V meste sú aj dvoje jasle pre menšie deti a jedna cirkevná materská škola.

7. sep 2021 o 7:42 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Začiatok školského roka sa netýka len školákov, ale aj škôlkarov. Veľa detí ide do zariadení po prvýkrát. V Považskej Bystrici majú rodičia možnosť využiť aj služby starostlivosti o deti mladšie ako tri roky.

Najväčší nápor zažívajú materské školy na sídliskách, ale aj v Považskej Teplej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme FOTO: Pozemky im znehodnotili Čítajte

Jasle majú obmedzenú kapacitu

Nie vždy môže jeden z rodičov zostať na rodičovskej dovolenke celé zákonom určené tri roky. V mnohých mestách nastáva problém, rodičia sú odkázaní na súkromné zariadenia.

„Mesto Považská Bystrica zriaďuje ako sociálnu službu dve zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa s troma oddeleniami, v ktorých je 45 miest,“ povedala Soňa Bryndziarová z kancelárie primátora Považskej Bystrice.

Keďže ide o zariadenie v správe samosprávy, aj poplatky sú prijateľné pre všetkých. „Neviem si predstaviť, že by som ako osamelá matka musela riešiť súkromné jasle za niekoľko stoviek eur. Našťastie, máme v meste túto možnosť. Aj keď je to trochu ďalej od miesta bydliska aj práce, neviem si túto možnosť vynachváliť,“ povedala mamička chlapca Andrea.

V článku sa dočítate Koľko miest je v materských školách v Považskej Bystrici?

Ktoré materské školy sú najviac žiadané?

Majú rodičia obavy z priebehu školského roka?

Prijali všetky deti od troch do šiestich rokov