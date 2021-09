SÚŤAŽ: Sezóna zemiakov je tu, pochváľte sa

Obce v regióne žijú vyorávaním zemiakov. Aká bola vaša úroda? Pridajte fotografiu a vyhrajte.

7. sep 2021 o 10:26 PB

POVAŽIE. Slovenskí pestovatelia zemiakov upozorňujú na veľký paradox týchto dní. Hoci je sezóna zemiakov v plnom prúde, v obchodoch sa vo veľkom predávajú aj tie z dovozu.

Pritom domáci pestovatelia vedia slovenskými zemiakmi zásobovať trh až do Vianoc, a to bez nutnosti zvýšeného importu produkcie zo zahraničia. Vyzývajú preto spotrebiteľov, aby čo najviac nakupovali práve zemiaky zo Slovenska.

V regióne je tradícia pestovania zemiakov dlhoročná. Nadišla sezóna vyorávania a vyberania zrelých zemiakov. Pochváľte sa, aká bola vaša úroda. Pošlite nám fotografiu zo zemiakovej brigády a vyhrajte balíček od vašich regionálnych novín MY.

Fotografie posielajte na dominika.mrakavova@petitpress.sk , alebo pridajte do komentára pod príspevok na Facebook MY Považská, prípadne do správy na sociálnej sieti.

Z fotografií zostavíme galériu a tie naj uverejníme aj v regionálnych novinách MY. Tešíme sa na vaše príspevky.

(zdroj: SITA)