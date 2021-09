FOTO: Vyvrcholenie sezóny plážového volejbalu v Púchove

V Púchove sa uskutočnil turnaj zmiešaných párov v plážovom volejbale, Summer beach mix cup.

7. sep 2021 o 11:22 Peter Mičúch

Summer beach mix cup 2021 – ENDGAME, poradie:

1. Ivka Kardošová/Martin Kincl

2. Diana Domiňáková/Ján Halaj

3. Zuzka Gecíková/Marko Šoltés

Po skončení boli vyhlásení aj celkoví víťazi z troch turnajov, Queen of the Beach a King of the Beach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Queen of the Beach: Miška Šušlíková

King of the Beach: Peter Čuntala

Organizátor turnaja Peter Čuntala: „V Púchove, bývalej volejbalovej bašte, tu doteraz chýbal turnaj v plážovom volejbale. Prvýkrát sme ho skúsili usporiadať minulý rok. Po priaznivých ohlasoch sme tento rok vyskúšali urobiť viac turnajov. Síce na nich súťažili amatéri, ale mali svoju kvalitu, niektorí hrávajú najvyššiu beachvolejbalovú súťaž.“

NEPREHLIADNITE