Nechám to už na mladších, hovoril po rozlúčke brankár Sverepca

Vo Sverepci sa lúčil s kariérou domáci brankár ROMAN GOMBÁR (46). Telo už po zápase bolí viac, hovoril. Za roky pri futbale si vybudoval rešpekt u protihráčov aj rozhodcov.

8. sep 2021 o 10:05 Peter Mičúch

Kde ste začínali s futbalom?

Od mladších žiakov som začínal v Beluši. Odmalička som bol v bráne, iba sem-tam sa mi podarilo dostať do útoku. Nejak to prišlo už na prvom tréningu, že som sa postavil medzi tri žrde. Asi ma to tam viac ťahalo, tam sa toľko nebehá (úsmev).

ČO SA V ČLÁNKU DOČÍTATE? Prečo sa Gombár stiahol z Beluše do nižších futbalových súťaží

Ako vníma súčasnú futbalovú Belušu

Prečo sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec

Aká je partia vo Sverepci

Na akú úsmevnú príhodu si z dedinských súťaží spomína

Ako reagoval na posmešky od fanúšikov súpera

Aké kiksy sa mu počas kariéry podarili

Aká bola rozlúčka