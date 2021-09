FOTO: Obce v regióne si štátnu podporu nemôžu dovoliť

Po augustových záplavách riešia náhradu škôd. Dve obce v regióne vyvinuli iniciatívu a ministerstvo životného prostredia prisľúbilo pomoc. Tá však má komplikovanú formu.

11. sep 2021 o 12:16 Dominika Mrákavová



DOMANIŽA. Obce v regióne aktuálne riešia náhradu škôd po opakovaných augustových povodniach. Keďže sa stále nevedeli dovolať pomoci, spojili sa so Združením miest a obcí Slovenska. Stretnutie malo konkrétny výsledok, ten však zanechal zmiešané pocity. Obce pomoc dostanú, no financie aj tak musia nájsť vo vlastnom rozpočte. Menšie obce však nemajú šancu takúto formu pomoci čerpať, podmienky sú pre nich v podstate nesplniteľné.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najskôr musia zaplatiť

Škody po záplavách v auguste sa v niektorých obciach vyšplhali na stovky tisíc eur. To však vysoko prevyšuje ročný rozpočet týchto obcí. „ZMOS zorganizoval tlačovú besedu so starostami, bolo to na východe. Urobili to v lokalite, kde boli minulý rok obce veľmi zasiahnuté povodňami,“ povedal starosta Domaniže František Matušík. Obce si nárokovali preplatenie škody a tak potrebovali upozorniť na problémy.