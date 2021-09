FOTO: Priestor, ktorý v Považskej Bystrici stále chýba

Rozprávali sme sa s predsedom Občianskeho združenia Street Park Považská Bystrica. Ako to vyzerá s vybudovaním parku pre relax a alternatívnu kultúru v meste?

12. sep 2021 o 16:31 Dominika Mrákavová

O vybudovanie Street parku v Považskej Bystrici sa dobrovoľníci snažia už 15 rokov. Posledné štyri roky je tvárou a hlasom tohto projektu Maroš Kostelanský, predseda Občianskeho združenia Street Park Považská Bystrica. Aj s partiou ďalších dobrovoľníkov sa snažia vybudovať mikro kultúrne centrum, ktoré by poskytovalo priestor na relax pre celé rodiny. Na podporu tejto myšlienky zorganizovali podujatie Street pART, na ktorom prezentovali ukážku, ako by to v takomto parku žilo.

Ako dlho pracujete na projekte vybudovania street parku v Považskej Bystrici?

Občianske združenie Street Park Považská Bystrica prebralo štafetu po Občianskom združení ENDE, ktoré sa od roku 2016 snažilo postaviť skate park v Považskej Bystrici. Zatiaľ je to však stále slepá ulička. OZ Street Park Považská Bystrica funguje oficiálne jeden rok, no naša partia sa už štyri roky venuje tejto problematike. Prebrali sme iniciatívu po inej partií.

Ja osobne som tvorca myšlienky, ťahám všetky stretnutia s kompetentnými.

Zorganizovali ste už druhý ročník podujatia Street pART. Čo je hlavným poslaním tejto akcie? Na čo ste chceli poukázať?