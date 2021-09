FOTO: Doprava v kritickom čase kolabuje

Semafory na priechode pre chodcov v centre Považskej Bystrice spôsobujú rozsiahle kolóny. Chodci sú paradoxne po spustení signalizácie ohrození.

14. sep 2021 o 20:21 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Svetelná signalizácia na priechode pre chodcov v centre mesta mala zvýšiť bezpečnosť chodcov. Zatiaľ však len spôsobuje chaos a kolaps dopravy v špičke. Chodci prechádzajú na červenú, vozidlá zasa zastavujú na zelenú, aby chodci prešli. Len niekoľko desiatok metrov od kritického miesta je hlavná križovatka.

Tá je už aj tak v raňajších a popoludňajších hodinách, kedy ľudia migrujú do a z práce a školy vyťažená. Z druhej strany je zasa kruhový objazd, ktorý je hlavnou križovatkou od diaľničného výjazdu a strojárenskej štvrte. Odbor dopravy komplikácie v doprave eviduje a prisľúbili nápravu. Podľa dopravného analytika je ale vzdialenosť medzi svetelnou signalizáciou malá.

Nahradili staré semafory, ktoré nikdy nespustili

Svetelná signalizácia nad priechodom pre chodcov je osadená už približne rok. Za celú dobu však bola neaktívna. S druhým septembrom signalizáciu spustili a hneď v prvý deň doprava skolabovala. „Áno, je pravdou, že súčasne so začiatkom školského roka 2021 bola uvedená svetelná signalizácia spustená do stálej prevádzky,“ povedal Ján Šamaj, vedúci odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na Okresnom úrade Považská Bystrica. Semafory už na tomto mieste kedysi boli.

„Súčasná svetelná signalizácia nahradila pôvodnú, ktorá bola na tomto mieste osadená ešte niekedy pred rokom 1989, prípadne začiatkom 90-tych rokov a podľa mojich informácií nebola do prevádzky nikdy spustená a ak, tak možno iba skúšobne niekedy na začiatku osadenia,“ povedal Šamaj. Tento úsek tak celé desaťročia chodci prechádzali cez priechod bez toho, že by dopravu usmerňoval semafor. „Nepamätám si, že by tu za tie roky prišlo k nejakej vážnej kolízií. Chodci tu vždy vytvárali skupinky a vozidlá zastavovali priebežne. Nebolo to nejaké výrazné zdržanie,“ povedal Jozef Malec.

Rozdiel v hustote dopravy si všimli aj chodci. „Tie kolóny sú teda poriadne, keď idú ľudia z fabriky. Už aj tak to bolo husté a teraz je to ešte horšie,“ povedala Klaudia Schwartzová. Ako doplnila, vozidlá neraz zastavujú aj keď majú zelenú. Z 50-tich svetelných cyklov, ktoré sme odsledovali, došlo až v 29-tich prípadoch k porušeniu predpisov. Či už zo strany chodcov, ktorí išli na červenú alebo vozidiel, ktoré buď zastavili, aj keď mali zelenú alebo naopak, prešli na červenú.

Kolóny kompetentní evidujú