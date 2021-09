Plánovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia predchádza komplexný audit

Dubnická radnica chystá rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia.

17. sep 2021 o 13:44 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická radnica chystá rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Ako informovala hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom Veronika Rezáková, samospráva už dala spracovať komplexný audit verejného osvetlenia, ktorý bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie. Na spoluprácu vyzvali aj miestnych obyvateľov, ktorí môžu do 15. októbra upozorňovať na neosvetlené lokality v meste.

Niektoré zo stĺpov verejného osvetlenia sú viac ako 60 rokov staré a ich servis je nákladný.

„Výmenou zastaraných stĺpov verejného osvetlenia za nové dosiahneme nielen úsporu na elektrickej energii či servise, ale dokázali by sme pracovať aj so smart technológiami – od nabíjania elektrických vozidiel cez prispôsobovanie intenzity svetla podľa potreby až po zber veľkého množstva dôležitých dát,“ vysvetlil dôvody modernizácie dubnický primátor Peter Wolf.

V súčasnosti je Dubnica nad Váhom osvetlená viac ako 2 100 svietidlami, denne samospráva z verejných zdrojov za osvetlenie mesta verejným osvetlením zaplatí približne 390 eur.

„Nové stĺpy verejného osvetlenia by dokázali nabíjať elektrické vozidlá, zdieľať verejný internet a 5G sieť, zbierať dáta z odpadového hospodárstva, monitorovať verejné priestranstvá, kvalitu ovzdušia, ale aj vstup a výstup motorových vozidiel do mesta,“ doplnil dubnický primátor s tým, že modernizáciou sústavy by bolo možné podľa odhadov ušetriť viac ako 50 percent nákladov.