OBMEDZENIA: Pripravte sa na obchádzkové trasy, tadiaľto preletí Sagan

Cyklistické podujatie Okolo Slovenska so sebou prinesie viaceré dopravné obmedzenia v regióne. Tu je podrobný zoznam trasy Sagana a jeho súperov počas víkendu.

16. sep 2021 o 17:03 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Vodiči sa budú musieť počas víkendu pripraviť na dopravné obmedzenia aj na hlavných ťahoch. Vieme, kadiaľ na bicykli preletí Sagan a Froome.

"V dňoch 18. a 19. Spetembra bude prebiehať aj na území Trenčianskeho kraja 65. ročník cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“, ktoré budú sprevádzať obmedzenia v doprave. V obidva dni budú pol hodiny pred príchodom pelotónu, respektíve štartom cyklistov cesty na trase postupne uzatvárané a po prejdení pelotónu, t. j. po prejdení posledného policajného auta so šachovnicovou zástavou bude cestná premávka obnovovaná. V súvislosti s pretekmi bude dňa 18.9.2021 v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. úplne uzatvorená cesta I/61 v Považskej Bystrici a to v úseku od križovatky s cestou II/517 – „Pri pošte“ smerom na Žilinu po križovatku s ul. Moyzesovou. Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením," informovala Danka Adamíková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne.

Podrobný zoznam jednotlivých úsekov 3. etapy - 18. septembra TRASA Čas prejazdu Bytča 13:35 - 13:48 Bytča, časť Hrabové 13:41 - 13:55 Plevník-Drienové 13:48 - 14:02 Manínska tiesňava (2. kategória)

Vrchárska prémia 13:57 - 14:12 Záskalie 14:00 - 14:15 Považská Bystrica, časť Považská Teplá 14:02 - 14:18 Považská Bystrica 14:07 - 14:23 Považská Bystrica (prejazd cieľom

Rýchlostná prémia 14:09 - 14:25 Prečín 14:20 - 14:37 Domaniža 14:28 - 14:46 Domanižská Lehota 14:32 - 14:51 Sádočné 14:34 - 14:52 Čelkova Lehota 14:36 - 14:55 Čelkova Lehota - sedlo (2. kategória)

Vrchárska prémia 14:39 - 14:58 Ďurďové 14:41 - 15:00 Dolný Lieskov, časť Tŕstie 14:47 - 15:07 Dolný Lieskov 14:59 - 15:10 Visolaje 14:56 - 15:17 Beluša 14:59 - 15:20 Dolné Kočkovce 15:01 - 15:22 Dolné Kočkovce , ul. Kukučínova, č.d. 386

Rýchlostná prémia 15:02 - 15:24 Púchov 15:05 - 15:27 Nimnica - kúpele 15:14 - 15:36 Udiča 15:20 - 15:43 Považská Bystrica, časť Orlové 15:25 - 15:49 Považská Bystrica 15:27 - 15:51 POVAŽSKÁ BYSTRICA, pred OÚ

Cieľ 15:32 - 15:56

Podrobný zoznam jednotlivých úsekov 4. etapy - 19. septembra TRASA Čas prejazdu TRENČIANSKE TEPLICE

Slávnostný štart 11:00 MACHNÁČ (2. kategória)

Vrchárska prémia 11:08 - 11:09 Motešice 11:15 - 11:16 Neporadza 11:19 - 11:21 Trenčianske Mitice 11:24 - 11:26 Trenčianske Mitice (3. kategória)

Vrchárska prémia 11:26 - 11:28 Trenčianske Jastrabie 11:28 - 11:31 Dubodiel 11:35 - 11:38 Veľké Držkovce, časť Čuklasovce 11:39 - 11:43 Veľké Držkovce, časť Horné Držkovce 11:42 - 11:45 Cimenná 11:45 - 11:49 Zlatníky 11:48 - 11:53 Malé Hoste 11:50 - 11:55 Pochabany 11:52 - 11:57 Veľké Hoste 11:53 - 11:58 Libichava 11:55 - 12:01 Šišov 11:57 - 12:02 Norovce 12:01- 12:07

zdroj: okoloslovenska.com