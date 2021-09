Na Myjave to bol treťoligový futbalový sviatok, hovorí brankár Kuciak

Futbalisti Považskej Bystrice si doviezli z horúcej myjavskej pôdy bod za bezgólovú remízu a bez prehry zostávajú na čele tabuľky. Na kopaniciach to bol sviatok treťoligového futbalu, hovorí brankár MŠK Martin Kuciak.

16. sep 2021 o 17:11 Peter Mičúch

Svedčala zápasu remíza?

Myslím, že remíza bola z oboch strán zaslúžená. Z môjho pohľadu sa stretli dve asi výkonnostne najlepšie mužstvá treťej ligy Západ. Bolo to vidno od začiatku zápasu, oba tímy sa pripravili výborne, hráči pristúpili k taktickým úlohám zodpovedne. Zápas skončil 0:0, keby skončil 2:2 alebo 3:3, tak by bol pre divákov zaujímavejší. Góly chýbali, ale bol to sviatok treťoligového futbalu. Vynikajúce ihrisko, skvelý štadión s umelým osvetlením, na tretiu ligu je to skvelá futbalová kulisa.

Ako ste v kabíne zhodnotili duel, že ste bod získali, alebo dva stratili?

Rozoberali sme jednotlivé situácie. Mali sme gólové šance, ale treba rešpektovať, že ich mal aj súper. Hlavne v druhom polčase sme mali dve stopercentné príležitosti, keď nastúpil Dano Hundák, tak naša hra v útočnej fáze bola lepšia. Dostal sa do dvoch šancí, škoda, že ich nepremenil. Na druhej strane, aj súper mal tri šance. V zásade bola remíza spravidlivá. Každého súpera, ktorý príde na Myjavu, určite nebude čakať ľahký zápas.

Ako to vyzerá s Marekom Gajdošíkom? Doteraz pre zranenie nehrával, v posledných dvoch zápasoch nastúpil na konci.

Mal dlhodobý trénigový výpadok, je to citeľné, šesť týždňov je veľmi dlhá doba. Do toho nám ochorel Aurel Dávidík, ale nebudeme hľadať žiadne alibi. Jednoducho Marek je po zranení, tréningovú drinu si musí rozložiť tak, aby bol pripravený na zápasy postupne. Záleží len na ňom, ako rýchlo sa dostane do kondície. Aby jeho výkony boli zodpovedajúce ambíciám nášho klubu.

A čo Marek Zuziak? Odstúpil z posledného domáceho zápasu proti Galante.

To je taký istý problém ako pri Gajdošíkovi, má natiahnutý postranný kolenný väz. Rekonvalescencia sa v týchto prípadoch počíta na päť až šesť týždňov. Je to citeľná strata, „Zuza“ sa v posledných zápasoch rozohral do výbornej formy, všetky naše útoky išli cez neho. V Kalnej aj Myjave nám jeho futbalový kumšt chýbal.

V sobotu bude v Považskej Bystrici Peter Sagan, jarmok. Čo myslíte, nájdu si fanúšikovia cestu aj na futbalový štadión? (MŠK hrá od 15.00 proti ViOnu B, pozn.)

Bol by som veľmi rád. Kedy už, keď nie vtedy, keď sme na prvom mieste. Myslím, že z našej strany hráme pozerateľný futbal. V domácom prostredí sme silní, v posledných zápasoch sme stopercentní, z našej strany padá dosť gólov. Až na pár zaváhaní sú duely z našej strany „učesané“, pekné. Myslím, že považskobystrický fanúšik by si mohol opäť nájsť cestu na štadión.