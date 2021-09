Mosty v regióne sú v zlom stave, priznáva prednosta okresného úradu Torda

Prednosta okresného úradu v Považskej Bystrici zvolal stretnutie predstaviteľov všetkých samospráv. Tí potrebovali vyriešiť viacero problémov najmä pre hladký chod obcí pre svojich občanov. Dozvedeli sa viaceré novinky.

18. sep 2021 o 5:00 Dominika Mrákavová

Pracovné stretnutie so zástupcami samospráv okresu Považská Bystrica v rekreačnom zariadení na Chmelisku. (Zdroj: archív OU v PB)

Obce v regióne sa za posledný rok stretli z viacerými neočakávanými udalosťami. Museli sa boriť s neočakávanými udalosťami, ale aj náročným testovaním. Novinky v legislatíve sú niekedy zložito opísané, zástupcovia jednotlivých odborov ich preto prišli vysvetliť.

Starostovia však počas ťažkých mesiacov vrcholu pandémie ukázali spolupatričnosť. Ako povedal prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Andrej Torda, sú to ľudia na svojom mieste. Prinášame vám rozhovor so zaujímavými odpoveďami.

Pred niekoľkými dňami ste sa stretli so všetkými predstaviteľmi samospráv v okrese. Prečo ste toto stretnutie zvolali?

Nazvem to pracovným stretnutím so zástupcami samospráv, keďže máme 27 obcí a jedno mesto. Stretnutia sa okrem troch zástupcov, ktorí kvôli pracovným povinnostiam nemohli, zúčastnili všetci. Prevzal som túto aktivitu ako tradíciu po mojich predchodcoch. Má to už trochu iný rozmer. Išli sme mimo auly okresného úradu, stretli sme sa v rekreačnom zariadení v Pružine.

Prišlo mi vhodné starostom vyjadriť, ako si nesmierne vážim ich prácu, chcel som im aj poďakovať za to náročné obdobie, ktoré máme zatiaľ za sebou. Starostky a starostovia sú ľudia na svojom mieste a som rád, že sme to všetko spolu zvládli. Hlavným dôvodom však boli mnohé legislatívne zmeny, ktoré sa udiali a potrebovali sme starostom tieto informácie predať.

Chceli sme, aby sa v budúcnosti vyvarovali chýb a mohli robiť veci na prvý krát správne. Ušetrí to čas a prácu najmä im. Ideálna je aj táto forma, kde všetky zmeny prednesieme všetkým starostom na jednom mieste. Aj starostovia sa pýtajú a odpovede počujú všetci. Nemusí každému hneď napadnúť vhodná otázka, takže takto počujú všetky potrebné informácie.

Kto všetko okrem zástupcov samospráv na stretnutie prišiel?

Okrem zástupcov odborov Okresného úradu tam boli aj zástupca správy ciest,