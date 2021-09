Hráči sú srdciari, to ma napĺňa optimizmom, hovorí tréner panterov

Hokejisti Považskej Bystrice vstupujú do nového ročníka Slovenskej hokejovej ligy. Mohli by ísť hore, verí tréner Július Pénzeš, ktorý zostáva na lavičke panterov.

21. sep 2021 o 11:35 Peter Mičúch

Ako sa zmenil káder? Posilnil sa, oslabil?

Káder sa veľmi nemenil. Sme už dlhšie spolu, tak by sme mohli ísť výkonnostne hore. Doplnili sme obranu, prišiel Zaťko, ešte by mali prísť jeden, dvaja útočníci, ktorí by posilnili prvé päťky. Dôležité bude, aby chlapcov obchádzali zranenia. Ak tomu tak bude, verím tomu, že prechod do play-off nebude taký dramatický ako v uplynulej sezóne.

Ako ste zhodnotili uplynulú sezónu? Na poslednú chvíľu ste sa dostali do play-off, kde ste hrali vyrovnané partie s favorizovanou Žilinou.