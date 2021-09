Futbalisti Považskej sa môžu v pohári tešiť na Žilinu. Belaník: Očakávam ťažký zápas a slušnú návštevu

Futbalisti Považskej Bystrice sa môžu v Slovnaft Cupe tešiť na atraktívneho súpera. V dohrávanom stretnutí 2. kola vyhral MŠK Žilina na pôde Bánovej a v ďalšom kole pocestuje pod Manín.

22. sep 2021 o 17:39 Peter Mičúch

Favorizovaní prvoligista sa na ihrisku treťoligovej Bánovej trápil, keď o svojom víťazstve rozhodol až po penaltovom rozstrele, základná hracia doba skončila bez gólov.

„Bol to pre nás veľmi ťažký zápas,“ zhodnotil duel športový manažér Žilinčanov Karol Belaník. „Domáci podali oduševnený kolektívny výkon, my sme sa nevedeli presadiť v koncovke. Dospelo to do penált, v ktorých sme mali šťastie.“

Ľahký duel neočakáva Belaník ani pod Manínom. „Tak ako v Bánovej, tak aj v Považskej Bystrici je veľa našich odchovancov. Očakávame opäť ťažký zápas.“

Podľa manažéra žlto-zelených je pohár dobrým projektom. „Hlavne v menších obciach chodieva na zápasy veľa ľudí. Je to pre nich atraktívne, aj v Bánovej bolo možno osemsto ľudí. Určite aj v Považskej bude slušná návšteva. My sa s tým musíme vysporiadať,“ povedal.

Žilinčania museli pohárový duel preložiť kvôli povinnostiam v pohárovej Európe. V dvojzápase proti Jabloncu ťahali za kratší koniec, keď vypadli po jednoznačných výsledkoch 1:5 a 0:3. „Boli sme sklamaní, mysleli sme si, že Jabloncu dokážeme vzdorovať viac.

Hlavne po výbornom odvetnom dueli s Tobolom Kostanaj. Verili sme, že môžeme konkurovať viac. Ale o osude dvojzápasu asi rozhodol prvý polčas u súpera, ktorý sme prehrali 4:0. Dostávali sme ľahké góly, s takým kvalitným vyspelým súperom to už potom nešlo.“

Považskobystričania skončili svoju púť pohárom v minulej sezóne už v druhom kole, keď doma nestačili na druholigistu z Petržalky. Žlto-zelení sa dostali až do finále, v ktorom podľahli bratislavskému Slovanu.

V tohtoročnej edícii prešli Považania cez Prečín a Dubnicu, Žilina začala svoju púť až v druhom kole v už spomínanom derby s Bánovou.

Zápas 3. kola Slovnaft Cupu MŠK Považská Bystrica – MŠK Žilina by sa podľa prvotných informácií mal odohrať v utorok 28. septembra o 15.30 hod, o deň skôr, ako bolo naplánované, na žiadosť žilinskej strany.