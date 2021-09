Rescue Považie mali "manévre", nacvičovali záchranu osôb

Záchranári z Rescue Považie usporiadali uplynulý víkend metodicko-taktické cvičenie, zamerané na záchranu osôb. Zúčastnili sa ho potápači, horolezci a psovodi.

23. sep 2021 o 12:31 Peter Mičúch

„Naším zámerom bolo prejsť si teóriu a ďalšie dva dni si ju vyskúšať v reálnych podmienkach,“ povedal predseda Rescue Považie Slavomír Turčáni. „Takéto rozsiahle cvičenie sa mohlo uskutočniť vďaka finančnej podpore mesta.“

Pri taktickej príprave sa hovorilo najmä o rádiokomunikácii. „Veľa ľudí používa vysielačku namiesto telefónu. Keď do nej niekto rozpráva, tak nemôžu rozprávať ostatní. Pri cvičení je to možno úsmevné, ale pri zásahu to môže spôsobiť katastrofu,“ vysvetľoval.