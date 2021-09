Kontajnery na textil nevyvážajú

Špeciálne nádoby, ktoré sú umiestnené v obciach a mestách, spoločnosti často nevyvážajú. Šatstvo v nich má dostať druhú šancu. Ekologická a charitatívna myšlienka sa však môže míňať účinku.

28. sep 2021 o 18:48 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. V niekotrých samosprávach regiónu sú špeciálne kontajnery s uzatvoreným záasobníkom na použité šatstvo zdrojom neporiadku. Niektoré spoločnosti, ktoré zabezpečujú vývoz a údržbu týchto kontajnerov nedodržiavajú harmonogram. Priestor okolo nádob sa tak zapĺňa šatstvom a hračkami, ktoré už ľudia do kontajnerov nezmestili. V Beluši obec spoločnosti na vývoz kontajnerov vypovedala zmluvu.

Eko myšlienku kazí neporiadok

Zber použitého šatstva a obuvi pomocou špeciálnych kontajnerov s uzatvoreným zásobníkom má dobrú myšlienku. Oblečenie, obuv, tašky ale aj hračky by mali poslúžiť ľuďom v núdzi, prípadne ako tovar v obchodoch s použitým textilom. Odovzdať šatstvo do týchto kontajnerov je tak ekologická voľba, ako sa nepotrebného oblečenia môžeme zbaviť. Ak sú však kontajnery preplnené, ľudia oblečenie nechávajú vedľa nádoby. To už je tým pádom znehodnotené a ešte aj spôsobuje neporiadok v okolí.

"Je to otrasné, ako to niekedy v okolí kontajnerov na šatstvo vyzerá. Ako niekde na skládke. Oblečenie rozvláčené všade okolo, prší na to, vietor to rozvláči do okolia. Všimla som si, že niekedy prejdú aj celé mesiace, keď nádoby vôbe nie sú vyvezené," povedala Pavla Dúpňanská. V Považskej Bystrici majú obyvatelia aj okamžitú alternatívu. "Keď je ten plechový kontajner preplnený, zamierim do veľkého hnedého, čo je na stojisku. To už síce asi nejde na charitu, ale lepšie, ako by to malo skončiť na skládke so šupami zo zemiakov," povedala Anna Šestková.

V niektorých samosprávach takúto alternatívu nemajú. Vždy je však možnosť šatstvo odovzdať na zbernom dvore. To už však vyžaduje viac času a energie. "Je to smutné, že pri tých košoch vzniká takýto bordel. Kopa ľudí oblečenie radšej hodí do obyčajného kontajnera. No za ten neporiadok okolo si aj tk môžeme sami. Keď vidím, že je to plné, šatstvo odložím na neskôr. Keď nezavadzalo roky v skrini, nebude ani potom zavadzať," povedala Monika Kucejová.

Museli vypovedať zmluvu