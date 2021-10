HARMONOGRAM: Október je v znamení veľkého upratovania

Veľkokapacitné kontajnery pristavia vo všetkých mestských častiach. Ľudia tak veľkoobjemový odpad nemusia odviezť na zberný dvor. Pri kontajneroch bude koordinátor.

1. okt 2021 o 10:51 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V meste a prímestkých častiach začína veľké jesenné upratovanie. Občania vo všetkých mestských častiach budú môcť počas októbra vyhodiť odpad zo záhrad či staré, nepotrebné veci. Novinkou je štvorhodinový časový úsek pristavenia veľkokapacitných kontajnerov.

Novinkou je koordinátor pri kontajneroch

Počas života všetci nastrádajú množstvo vecí. Výmena nábytku, zbaviť sa starých nepotrebných predmetov, to všetko so sebou nesie otázku, čo s odpadom. Počas roka je každému k dispozícií zberný dvor. Dva krát ročne však v meste a prímestkých častiach rozmiestnia veľkokapacitné kontajnery, do ktorých časť odpadu môžu ľudia vyhodiť kúsok od svojho domu.

"V rámci jesenného čistenia bude likvidovaný veľkoobjemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Objemný odpad z domácností predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob. Miesto tu má napríklad nábytok, koberce a iné," informovala Daniela Sovíková z Referátu odpadového hospodárstva na mestskom úrade Považská Bystrica.

Nepatrí sem však stavebný odpad, autobatérie či nebezpečný odpad. Biologicky rozložiteľný odpad ako konáre, lístie a trávu vo vreciach môžu občania taktiež ukladať do kontajnera, prípadne vedľa neho. "Tráva a lístie musia byť vo vreciach. Ostatný odpad je možné bezplatne odovzdať v zbernom dvore. Na určených miestach budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na vývoz odpadu. Tie budú pristavené na presný časový úsek na jednotlivých miestach podľa harmonogramu," upozornila na novinku Daniela Sovíková.

Ako dodala, k sprísneniu opatrení musela radnica pristúpiť na základe skúseností z minulosti. "V zmysle zákona o odpadoch nesmie byť na skládku komunálneho odpadu vyvezený iný odpad než komunálny. V minulosti sa nám stávalo, že občania do kontajnerov hádzali všetky nepotrebné veci, ako napríklad pneumatiky, televízory a podobne," povedala Sovíková. Na každom stanovisku bude teda počas štyroch hodín usmerňovať občanov pracovník Megawaste, ktorý ich poučí, čo do kontajnera patrí a čo nie. "Radi by sme ešte občanov upozornili na to, že sa prísne zakazuje vykladať odpad po odvezení kontajnera," doplnila Sovíková.

Ľudia separujú stále viac