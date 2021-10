FOTO: Bioodpad vyhadzujú na súkromné pozemky. Majitelia sa búria

Problémom sú kompostoviská zo záhradkárskych kolónií na cudzích pozemkoch. Ani konáre po oreze stromov nepatria do lesa alebo na lúku. Výnimkou nie je ani stavebný odpad za plotom.

3. okt 2021 o 14:51 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V okolí záhradkárskych kolónií sú za plotom kompostoviská alebo navŕšené kopy biomasy. Pozemky, na ktorých bioodpad leží, však už záhradkárom nepatria. Majitelia pozemkov tak majú časť svojich lúk a lesov znehodnotené.

Konáre patria na zberný dvor

Pri obhospodarovaní záhrad vzniká množstvo odpadu. Ten je väčšinou biologicky rozložiteľný. No záhradkári často berú jeho ukladanie ako niečo neškodné. No aj vytváranie kompostoviska alebo kôpky bimasy niekde na lúke alebo okraji lesa sú čiernymi skládkami.

„Ľudia úplne drzo vyvezú a vyhodia odpad na túto lúku alebo okraj lesa. Im by to v záhrade špatilo, ale za plotom a na cudzom je to už v poriadku,“ povedal Vladimír Hojdík, odborný lesný hospodár Pozemkového spoločenstva urbariátu Považská Bystrica. Kompostoviská doslova lemujú lúku vo vlastníctve urbariátu.

Aj starostlivosť o dreviny v záhradách má svoju temnú stránku. "Pán vliekol konáre stromov, ktoré orezával. Pýtali sme sa ho, kam s tým ide a div nám ešte

nevynadal, že čo od neho chceme. Konáre skončili na kope v našom lese," povedal Miroslav Brzý, predseda Urbariátu Považská Bystrica.

Konáre, lístie a tráva pritom patria na zberný dvor, prípadne do veľkokapacitného kontajneru, ak je pristavený. "Tráva a lístie musia byť vo vreciach. Ostatný odpad je možné bezplatne odovzdať v zbernom dvore," povedala Daniela Sovíková z Referátu odpadového hospodárstva na mestskom úrade Považská Bystrica.

V článku sa dočítate: Čo všetko sú čierne skládky?

Kto vytvára kopy odpadu v lokalite "Vodárne"?

Čo všetko v prírode ľudia vyhodili?

Ako treba s bioodpadom nakladať?

Kto musí čierne skládky odpratať?

Akú škodu ľudia na cudzích pozemkoch spôsobili?

Môže byť previnilec potrestaný? Akým spôsobom?

Biomasa aj kopa hliny zmenili reliéf