Mladý Upohlavčan krúti pedálmi v Dohňanoch, je najlepší junior na Slovensku

MARTIN HRTÁNEK (18) je pretekár v horskej cyklistike, venuje sa disciplíne cross country. Mladý Upohlavčan už má na svojom konte zaujímavé úspechy.

2. okt 2021 o 18:07 Peter Mičúch

„Horskej cyklistike sa venujem len päť rokov. Predtým som aj so sestrou bol v plaveckom klube, skúšal to aj s hokejom. Okrem toho sme často chodievali na túry, bicyklové výlety, veľa sme lyžovali. Keď som mal trinásť rokov, otec nás oboch prihlásil do cyklistického klubu. Prvé dva - tri roky som bol len priemerný jazdec, umiestňoval som sa v strede štartovného poľa,“ opisoval svoje začiatky.

