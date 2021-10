FOTO: Hasia, odchytávajú včely aj pomáhajú pri záplavách. Dobrovoľní hasiči dostali ocenenie

Nenápadnú obetavosť dobrovoľných hasičov v regióne si mnohí začali všímať až počas pandémie. Okrem svojej tradičnej služby pri živelných katastrofách sú medzi nami vždy, keď potrebujeme. Radnica ich za to ocenila.

6. okt 2021 o 15:49 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Dobrovoľní hasiči si v Považskej Bystrici prevzali ocenenie za svoju nezištnú pomoc pri boji s pandémiou. Počas posledného roka si mnohí uvedomili, že aj dobrovoľní hasiči patria k hrdinom, ktorí sa starajú o našu bezpečnosť každý deň.

Sú nápomocní vždy, keď ich potrebujeme

Tradícia dobrovoľných hasičov siaha v niektorých obciach regiónu až do predminulého storočia. Väčšina z nás vnímala týchto mužov a ženy ako športovcov, boli to pre nás kluby, ktoré sa venovali mládeži. No uplynulý rok všetkým ukázal, kde je pravá podstata dobrovoľných hasičov. Všetci sme tieto ženy a mužov denne vídavali, ako pomáhajú všade, kde sme ich potrebovali.

S nasadením vlastného zdravia chodili dezinfikovať verejné priestory, pomáhali v nemocniciach a pri testovaní obyvateľstva. Popri tom nezabúdali ani na prácu s mládežou a pri každej živelnej pohrome sú vždy prví na mieste. Nedávne povodne v regióne preverili zdatnosť dobrovoľných hasičov a opäť len potvrdili, že sú to ľudia na svojom mieste. Každý jeden z nich si zaslúži veľký obdiv a uznanie za to, že sa v prípade núdze obetujú za naše životy, ale aj majetok. Vidíme ich pri každom vyčíňaní počasia, ale aj pri tragédiách. Vtedy sa ukazuje ich ďalšia stránka, veľmi ľudský a empatický prístup v každej situácií.

"Už v marci minulého roku, kedy začala prvá vlna šírenia koronavírusu, podali