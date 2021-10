FOTO: Bystrica team prebehol spoločnými silami polovicu Slovenska

Desiatka Považskobystričanov sa nedávno zúčastnila zaujímavej akcie s názvom The Run Slovakia, štafetového behu naprieč Slovenskom.

8. okt 2021 o 8:33 Peter Mičúch

Bystrica team. Horný rad zľava: Katarína Balušíková, Renáta Bednárová, Jana Briestenská, Katarína Letková, Mária Šlapková, Martin Belák, Kristína Šlapková, Lenka Letková. Dolný rad: Anton Letko, Ivan Letko. (Zdroj: The Run Slovakia)

Bystrica team štartoval v kategórii West, ktorá začínala v Tepličke nad Váhom a končila v Bratislave. „Každý z nás prebehol dva etapy z dvadsiatich, najkratšia mala šesť a pol kilometra a najdlhšia okolo pätnásť,“ hovorila kapitánka tímu Katarína Letková.

Bežci na preteky trénovali individuálne. „Štart sa pre koronu presúval, nakoniec bol na jeseň. Bolo to aj dobré, nemuseli sme bežať v horúčavách,“ pokračovala.

Úseky si rozdelili podľa schopností, niekto bežal po rovine, iný zasa v teréne. „Išla som Čičmany, tak som sa pripravovala hlavne v kopcoch. Každý úsek bol ťažký iným spôsobom, prevýšením, dĺžkou, tmou alebo horúčavou.“

The Run Slovakia, časť West, 20 etáp: Teplička nad Váhom, Turie, Kľače, Fačkov, Čičmany, Košecké Rovné, Košeca, Príles -hrádza, Trenčín, Biskupický kanál, Nové Mesto nad Váhom, Častkovce, Vrbové, Dechtice, Boleráz, Doľany, Modra, Slovenský Grob, Ivanka pri Dunaji, Bratislava - Hviezdoslave námestie

Spolu zvládli 231 kilometrov za 22 hodín 48:10, priemerné tempo mali 5,55 min/km. „Bežali sme za plnej premávky, prvoradá bola bezpečnosť. Odovzdávky štafety prebiehali tak, že bežiaci odovzdal GPS tracker nasledujúcemu bežcovi.“

Hlavným cieľom hobby bežcov bolo dôjsť do cieľa. „To sa nám aj podarilo. Išli sme prvýkrát, chceli sme si to vyskúšať. O necelý rok by sme si chceli prejsť už celú trať z Košíc,“ hovorila Letková.

Bežci za pochodu videli krásy Slovenska. „Bežali sme po starých cestách, dedinkami, kde sme ešte neboli a pritom sú blízko. Cez krásne Čičmany, aj okolo vysvieteného Trenčianskeho hradu, cez cyklotrasy okolo Váhu. Odovzdávka v Modre bola uprostred vinohradov, vidno z nich krásne Malé Karpaty,“ zakončila.

