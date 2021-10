Nebezpečené situácie pri škole má vyriešiť nový kruhový objazd. Budú sa deti konečne cítiť bezpečnejšie?

Za zhustenú dopravu pri školských zariadeniach môže aj zmena životného štýlu rodín. Dopravu má vyriešiť kruhová križovatka.

9. okt 2021

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Pri základnej a umeleckej škole na sídlisku Hliny vyrastá nový kruhový objazd. Komplikovanú dopravu a časté kolízie, ktorých účastníkmi bývali deti, má riešiť nová organizácia dopravy. Výbor mestskej časti žiadal úpravu už dlhší čas. Kruhová križovatka, dopravné značenie aj zrevitalizované parkovisko má prispieť k bezpečnosti detí. Ako hovorí psychologička, doba sa zmenila a s ňou aj myslenie ľudí. Znamená to, že dnes je aj odprevádzanie detí do školy komplikovanejší rituál.

Kolízie na úzkej ceste

Základná škola na ulici Slovanská susedí so súkromnou Základnou umeleckou školou. Príjazdová cesta je len jedna. Tá je ohraničená zákazovou značkou pri vstupe do areálu škôl a parkoviskom, ktoré je ešte stále v nevyhovujúcom stave. V raňajších a popoludňajších hodinách, kedy deti prichádzajú a odchádzajú zo školských zariadení, dochádzalo k mnohým kolíziám. „Ráno to tu je katastrofa. Autá sa tu navzájom blokujú, jedni chcú odísť, ďalší prichádzajú a bol to jeden veľký chaos. Do toho sa motali deti, ktoré idú do školy,“ povedala Kamila Gelátová. Výbor mestskej časti sídliska SNP a Hliny preto apeloval na vedenie mesta, aby nevyhovujúcu dopravnú situáciu riešili.

„Strety vozidiel s deťmi ale aj vodičov medzi sebou v tejto lokalite boli už neúnosné,“ povedal Marián Sopčák z výboru mestskej časti SNP, Zakvášov, Hliny. Mesto preto pristúpilo k radikálnej zmene dopravy v tejto lokalite.

„Na Hlinách sme mali dlhodobé požiadavky riešenia stavu komunikácií a najmä parkovísk. Taká najvýraznejšia je riešenie situácie pri Základnej škole Slovanská a pri súkromnej umeleckej škole Stella, kde prichádzalo k mnohým kolíznym situáciám,“ povedal primátor mesta Karol Janas. Aj priľahlé parkovisko bolo podľa jeho slov veľmi zanedbané a nestíhalo už pokryť to množstvo áut, ktoré sem prichádzajú.

„Preto sme sa rozhodli pre komplexné riešenie. Vybudovali sme tu po dohode s vedením obidvoch základných škôl kruhový objazd, ktorý by mal tú situáciu pre šoférov zjednodušiť,“ povedal Janas. Pribudlo aj dopravné značenie, ktoré dopravu usmerňuje.

„Rodičia ocenia túto aktivitu, jedná sa v prvom rade o bezpečnosť detí,“ povedal Marián Sopčák z výboru mestskej časti. Riešenie nevyhovujúcej dopravnej situácie v okolí školských zariadení v podobe kruhovej križovatky schválili poslanci mestského zastupiteľstva a vítajú iniciatívu mestskej časti.

V článku sa dočítate Ako bude doprava pri základných školách po novom organizovaná?

Aký je pohľad odborníka na dopravné stavby?

Prečo je v podobných lokalitách problém s dopravou?

Budú môcť obyvatelia okolitých bytových domov využívať zrevitalizované parkovisko?

Ako sa zmenil príchod detí do školy?

„Sme radi, že došlo k realizácií kruhového objazdu. Celé to pripravil a zorganizoval šéf výboru mestskej časti pán Sopčák a teraz sa to zrealizuje. Je to fantastické, pretože čo sa týka bezpečnosti detí, bude to mať obrovský význam a zároveň sa tu aj zrevitalizuje relatívne veľké parkovisko, kde bude môcť parkovať veľké množstvo ľudí,“ povedal poslanec za mestskú časť Igor Steiner. Ako dodal, parkovať budú môcť nielen pri príchode k základným školám, ale v popoludňajších a nočných hodinách tu budú môcť dlhodobo parkovať aj obyvatelia tejto časti.

Obnovia aj parkovisko