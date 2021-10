Za nelegálne skládky hrozí vysoká pokuta. Ako nejakú omylom nevytvoriť? Radí odborníčka

Čiernou skládkou je aj biomasa na cudzom pozemku alebo kompostovisko. Pritom je tento odpad cennou druhotnou surovinou, z ktorej máme energiu.

12. okt 2021 o 18:20 Dominika Mrákavová

Za nezákonné ukladanie odpadov hrozia vysoké pokuty. Netýka sa to však len firiem, ale napríklad aj záhradkárov alebo bytových domov. Na sídliskách sa často stretávame s naukladaným odpadom v stojiskách na separovaný zber. V Považskej Bystrici je však na každom stojisku vyznačené, ako s odpadom naložiť, aby nevznikali takzvané čierne skládky.

Odborníci pripomínajú, že nelegálne uskladneným odpadom je aj vyvezená zemina, konáre, pokosená tráva alebo kompost zo záhrady, ak sú uložené na cudzom pozemku. Aj za takéto konanie hrozí jednotlivcovi vysoká pokuta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Biologicky rozložiteľný odpad patrí do skupiny triedeného zberu. Znamená to, že jednotlivci aj subjekty majú povinnosť takýto odpad separovať. No práve z tohto druhu odpadu nachádzame veľké množstvo takzvaných čiernych skládok. O tejto problematike sme sa rozprávali s Alexandrou Štefancovou z Odboru starostlivosti o životné prostredie z Okresného úradu Považská Bystrica.

V prírode vídavame kopy odpadkov, pri vodných tokoch nahromadený stavebný odpad, na lúkach kopy konárov. Aká je všeobecná klasifikácia čiernej skládky?

V zákone o odpadoch pojem čierna skládka nie je presne definovaný, v podstate ide o nezákonne umiestnený odpad. Postup pri riešení nezákonne umiestneného odpadu upravuje zákon o odpadoch. Ten upravuje samotnú definíciu nezákonne umiestneného odpadu, ale aj kontrolné mechanizmy, zodpovedné subjekty a sankcie.

V článku sa ďalej dočítate: Ako majú ľudia narábať s odpadom zo záhradkárskych osád?

Kto kontroluje, ako sa s tými odpadom nakladá?

Aké sú sankcie za vytvorenie takzvanej čiernej skládky?

Majitelia pozemkov často nahlasujú, že na svojom pozemku našli kopy biomasového odpadu. No vypátrať vinníka je také náročné, že sa to podarí len vo veľmi malom percente prípadov. Ako sa môže vlastník pozemku brániť, keď mu niekto ukladá napríklad konáre z orezu stromov?

Vlastník pozemku môže znížiť riziko ukladania odpadu na vlastný pozemok inou osobou tým, že napríklad si pozemok