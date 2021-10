Covid automat Považská Bystrica naznačuje sprísnenie opatrení

Susedný okres je od nasledujúceho týždňa v bordovej fáze. Po prvý krát má Slovensko aj okresy v čiernej fáze, zatvárať sa budú služby aj pre očkovaných. Pozitivita stúpla nad 25 percent. Pozrite si platné nariadenia.

14. okt 2021 o 13:33 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Počet pozitívnych prípadov v regióne stúpa, okolité okresy však majú epidemickú situáciu vyhrotenejšiu. Okres Bytča je od 18. októbra v bordovej fáze, s ním susediaci okres Čadca však prechádza už do čiernej fázy. Znamená to ďalšie sprísnenie opatrení.

(zdroj: SME)

Na Slovensku je až šesť okresov, kde je pozitivita nad 25 percent (Bardejov – 27%, Čadca – 31 %, Humenné – 27%, Kysucké Nové Mesto – 34%, Sabinov – 26%, Stará Ľubovňa – 26%, Svidník – 33 %). V oranžovej fáze ostražitosti zostalo len 15 okresov, najviac okresov je v červenej fáze, v 1. stupni ohrozenia, konkrétne 37. Bordová fáza, čiže 2. stupeň ohrozenia platí pre 22 okresov a v 3. stupni ohrozenia, čiernej fáze, je od pondelka päť okresov.

V regióne naďalej pre všetky tri okres, Považská Bystrica, Púchov aj Ilava, platí 1. stupeň ohrozenia, zmena však nastáva pri cestovaní do susedného okresu, kde už platia prísnejšie pravidlá.

V bordovej fáze už je v Covid automate nariadený aj zákaz vychádzania medzi 21.00 a 5.00 hodinou, no na aplikovanie tohto obmedzenia je podľa legislatívy nevyhnutné vyhlásenie núdzového stavu. Podobne je to aj s obmedzením pohybu a to len na nevyhnutný čas ako je dochádzanie do zamestnania, na nákup a návštevu lekára prípadne opatrovanie osoby alebo starostlivosť o zvieratá.

Čierna fáza znamená výrazné obmedzenia aj pre očkovaných, nakoľko v tejto fáze už nie je povolené cestovať medzi okresmi a platí tiež zákaz vychádzania, nevyhnutný je ale núdzový stav. Hormadné podujatia sú v tejto fáze povolené do 100 osôb a len s plne zaočkovanými účastníkmi. Zakázané sú však všetky oslavy, svadby, kary, podujatia v interiéroch reštaurácií a barov. Úplne zakázané sú prevádzky fitness centier, wellness, akvaparkov, kúpalísk a kúpeľov. Zatvoriť musia reštaurácie, povolený je len predaj cez okienko a rozvoz, rovnako musia svoje brány pre klientov uzavrieť aj hotely a ubytovacie zariadenia.