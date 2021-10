Gólová explózia kanoniera Plevníka

V zápase piatej ligy medzi Plevníkom-Drienovým a Pruským gólovo explodoval kanonier domácich JOZEF KUŠNIER (34), ktorý súperovi nastrieľal päť gólov.

14. okt 2021 o 13:29 Peter Mičúch

Útočný dvojzáprah Kušnier – Michal Buday už nastrieľal 19 gólov, obidvaja patria medzi najlepších kanonierov celej súťaže. „Mišo je rýchlik. Teraz, keď nás chodieva dosť, tak môžem byť v útoku. Keď nás bývalo menej, tak som musel hrávať aj stopéra,“ spomínal Kušnier.

V žiakoch hrával v Púchove, v doraste prešiel do moravského druholigového Vsetína, za ktorý si zahral aj u mužov. Potom sa vrátil do Plevníka, odišiel do českých piatoligových Příkazov a zase naspäť domov.

Ponuky z Česka mu chodia aj teraz. „Už by som nešiel, aj kvôli korone. Nechce sa mi už cestovať, zmenil som aj prácu, aby som mohol trénovať a hrať v Plevníku.“

Partia v Plevníku je podľa šikovného strelca výborná. „Je tam mix mladých aj starých, na tréningy chodieva pravidelne dvadsať chlapcov, má to grády. Navyše sme tu všetko domáci odchovanci,“ pochvaľoval si.

V zápase 9. kola V. ligy Sever proti Pruskému sa radoval z gólu až päťkrát. „Dobre mi nahrávali,“ hovoril položartom a pokračoval vážnejšie, „všetko mi vychádzalo, čo som kopol, spadlo do brány. Chytil som sa hneď prvým gólom (v 16. min., pozn. red.) a už to išlo.

Ešte mohli byť zo dva góliky, ale treba si to ešte nechať na neskôr (úsmev).“ Takúto gólovú úrodu dosiahol Kušnier len raz, keď začínal u mužov Plevníka, tak Podmanínu nasádzal sedem kúskov.

V kabíne Jozefa spoluhráči ešte neskasírovali. „Ale čosi do autobusu určite prinesiem. Na dlhšej ceste po zápase bude nejaké pivko,“ sľuboval.

Na minulú jeseň sa nespomína dobre. „Na zákaz hrania sme najviac doplatili my starší hráči, prišli sme o rok futbalu. Ja som v zime pribral pätnásť kíl, tie sa mi však, našťastie, podarilo upravenou stravou zhodiť,“ zakončil.