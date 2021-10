Vďaka fondom zlepšili vzdelávanie

V uplynulom programovom období čerpania eurofondov sa považskobystrickej radnici darilo.

18. okt 2021 o 10:28 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Samospráva sa však nezamerala len jednostranne, pokryli viaceré oblasti. Úspešne sa uchádzali o projekty v oblasti školstva a zlepšenia vzdelávania, zo sociálnej oblasti, ale mysleli aj na životné prostredie. Nezabudli však ani na kultúru a zachovanie histórie regiónu.

Mládež je naša budúcnosť

Jednou z oblastí, kde samospráva efektívne využila poskytnuté finančné prostriedky, je vzdelávanie. Jeho kvalita totiž ovplyvní, ako sa v živote budú mať naše budúce generácie. „Vďaka výzve IROP na zlepšenie technického vybavenia základných škôl sa nám podarilo splatiť investičný dlh na didaktických prostriedkoch vo všetkých školách mesta Považská Bystrica. Školy pracovali s didaktickými prostriedkami, ktoré mali v mnohých prípadoch viac ako 40 rokov.

Vďaka eurofondom sme ich mohli nahradiť novými a modernejšími,“ povedala Denisa Trnčíková z oddelenia projektového manažmentu odboru kancelárie primátora Považskej Bystrice. Jedným z najväčších projektov, ktorého hodnota bola viac ako 450-tisíc eur, bolo rozšírenie kapacít Materskej školy Železničná.

Najčastejšie sa mestu Považská Bystrica darilo v projektoch „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.“ Úspešné projekty mali hodnotu od 44-tisíc eur až do výšky viac ako 150-tisíc eur.

„Podarilo sa nám zrealizovať vybudovanie odborných učební ZŠ Stred, zvýšenie atraktívnosti výučby vybudovaním a modernizáciou odborných učební v ZŠ Slovenských partizánov, zlepšenie stavu odborných učební ZŠ Slovanská. Taktiež úspešné projekty boli Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Nemocničná, projekt ´Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.´ a tiež ďalší zo skupiny projektov v oblasti školstva Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Školská,“ povedala Denisa Trnčíková.

Nezabudli ani na seniorov

Dôležitou súčasťou mestských komunít je generácia seniorov. Aj v tejto oblasti mesto robí všetko pre to, aby životné podmienky a kvalitu služieb zvýšili na čo najvyššiu úroveň. Pomáhajú pri tom aj eurofondy.

„Taktiež si uvedomujeme zvýšenú potrebu poskytovania sociálnych služieb pre občanov mesta v dôchodkovom veku a pracujeme na prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Vďaka operačnému programu Ľudské zdroje sme mohli zvýšiť počet opatrovateliek v meste,“ povedala Denisa Trnčíková z považskobystrickej radnice.

(zdroj: archív mesta)

Vďaka štedrému grantu mohlo mesto zvýšiť kvalitu služieb a finančné prostriedky, ktoré by inak vynaložili z rozpočtu, mohli použiť aj v inej oblasti. „Úspešne sme sa uchádzali o grant Podpora opatrovateľskej služby v Považskej Bystrici,“ povedala Trnčíková. Grant je vo výške takmer pol milióna eur.

„Výrazne nám to odľahčí mestský rozpočet a takto získané prostriedky by sme mohli použiť na iné projekty, ktoré naše mesto potrebuje,“ povedal primátor Karol Janas.

Dôležité životné prostredie

Ďalšou oblasťou, v ktorej bola považskobystrická radnica úspešná, je oblasť životného prostredia.

„Prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám darí napĺňať ciele národnej nízko- uhlíkovej stratégie a znižovať spotrebu fosílnych palív. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme zateplili budovy materských škôl a mestského úradu a vymenili sme na týchto budovách okná,“ povedala Denisa Trnčíková.

Na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu úspešne radnica čerpala finančné prostriedky v hodnote viac ako 690-tisíc eur.

„Ďalšie úspešné projekty boli Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy. Zateplili sme a vymenili okná napríklad v materských školách Grznára, Dukelská a Železničná,“ povedala Trnčíková.

V meste v rámci zlepšenia životného prostredia využila samospráva eurofondy aj na zakúpenie kompostérov pre rodinné domy.

Dlhodobo podporovali zachovanie histórie

Európske financie boli v regióne efektívne využité aj na zachovanie kultúrneho dedičstva. Do projektu obnovy hradov a zámkov po celom Slovensku zapájajú vďaka projektom aj dlhodobo nezamestnaných.

Považská Bystrica nie je výnimkou. Zrúcaninu Považského hradu už roky obnovujú dobrovoľníci v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi. Výška grantu, ktorý Združenie hradu Bystrica na obnovu aj z eurofondov dostalo, je takmer pol milióna eur. Najviac im však pomáhala práve možnosť zapojiť do obnovy dlhodobo nezamestnaných.

„Cez združenie Zachráňme hrady sme opakovane riešili požiadavku o možnosti predĺženia zmluvy s týmito pracovníkmi na viac ako jeden rok,“ povedal Miroslav Tichý, predseda Združenia hradu Bystrica.

Ako doplnil, bolo by dobré pre obe strany, keby mali zazmluvnených pracovníkov na dlhšiu dobu. Projekt zapojenia aktivačných pracovníkov oceňujú aj návštevníci hradu.

„Je to úžasné, čo tu za desať rokov spravili. Určite by sa mal udržať projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy hradu,“ povedali manželia Ištokovci. Počas turistickej sezóny Považský hrad navštevujú aj zahraniční turisti.

„Na informačnej tabuli sme si prečítali históriu obnovy hradu. U nás sa evidovaní na úrade práce nepodieľajú na takýchto projektoch. Máte to veľmi dobre zariadené,“ povedali Jan a Martina Woltrovi z Českej republiky.

Združenie hradu Bystrica v obnove Považského hradu a jeho okolia mieni pokračovať, nevyhnutá je však projektová podpora.