Covid automat Považská Bystrica: Najviac okresov je bordových

Nové rozdelenie okresov ukazuje, ako sa Covid-19 šíri najviac v okresoch s najnižšou zaočkovanosťou. V desiatich, kde platia najprísnejšie pravidlá, si neočkovaní už oblečenie alebo obuv nenakúpia.

20. okt 2021 o 14:34 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nové rozdelenie okresov ukazuje, ako sa Covid-19 šíri najmä v regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou. V oranžovej fáze zostal už len západ krajiny a jeden okres Trenčianskeho kraja, Partizánske. Zbytok kraja svieti načerveno. Susedný Žilinský kraj je však na tom z týždňa na týždeň stále horšie. Kraj je v bordovej fáze, severné okresy v čiernej.

Pre neočkovaných to teda v regiónoch s najväčším šírením nového koronavírusu znamená, že si budú môcť nakúpiť len v prevádzkach, ktoré ponúkajú základný sortiment, teda potraviny, drogéria a lekárne. Niekotré služby dostanú stopku pre všetkých. Reštaurácie majú povolený len okientkový predaj, ubytovacie zariadenia môžu slúžiť už len ako karanténne.

Ľudia, ktorí dobrovoľné očkovanie proti Covid-19 absolvovali, vnímajú prísne opatrenia, pri ktorých sa prevádzky a služby zatvárajú úplne, ako nespravodlivé. "Každý mal a stále má možosť sa zaočkovať. Keďže sme podstúpili očkovanie, aby sme ochránili seba, ale mohli aj chodiť do práce, nemajú nás zasa obmedzovať. V Nemecku a iných krajinách to vyriešili dobre. Ak nemáš očkovanie, žiadna PN-ka, je to tvoje rozhodnutie, že sa nechceš chrániť," povedala Ľudmila Janošková.

Okresy v Oranžovej fáze - stupeň Ostražitosť Bratislava I,

Bratislava II,

Bratislava III,

Bratislava IV,

Bratislava V,

Dunajská Streda,

Galanta,

Komárno,

Partizánske,

Pezinok,

Šaľa,

Trnava

Okresy v Červenej fáze - 1. stupeň ohrozenia Bánovce nad Bebravou,

Banská Štiavnica,

Brezno,

Gelnica,

Hlohovec,

Ilava,

Levice,

Malacky,

Myjava,

Nitra,

Nové Mesto nad Váhom,

Nové Zámky,

Piešťany,

Považská Bystrica,

Prievidza,

Púchov,

Revúca,

Rimavská Sobota,

Rožňava,

Senec,

Senica,

Topoľčany,

Trenčín,

Turčianske Teplice,

Žarnovica,

Zlaté Moravce,

Zvolen

Okresy v bordovej fáze - 2. stupeň ohrozenia Banská Bystrica,

Bytča,

Detva,

Dolný Kubín,

Humenné,

Kežmarok,

Košice I,

Košice II,

Košice III,

Košice IV,

Košice-okolie,

Krupina,

Liptovský Mikuláš,

Lučenec,

Martin,

Medzilaborce,

Námestovo,

Poltár,

Poprad,

Prešov,

Ružomberok,

Skalica,

Snina,

Sobrance,

Spišská Nová Ves,

Trebišov,

Veľký Krtíš,

Vranov nad Topľou,

Žiar nad Hronom,

Žilina

Okresy v čiernej fáze - 3. stupeň ohrozenia Bardejov,

Čadca,

Kysucké Nové Mesto,

Levoča,

Michalovce,

Sabinov,

Stará Ľubovňa,

Stropkov,

Svidník,

Tvrdošín

