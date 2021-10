FOTO: Mladí slovenskí futbalisti nestačili v Púchove na Čechov

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 16 rokov podľahli v Púchove rovesníkom z Česka 1:2.

21. okt 2021 o 14:23 Peter Mičúch

Na dva rýchle góly západných susedov z prvého polčasu odpovedali gólom v samom závere. Zverenci trénera Mareka Bažíka prehrali aj v prvom priateľskom meraní v českom Strání v pomere 3:0.

SR 16 - ČR 16 1:2 (0:2)

Góly: 77. Klaučo - 31. Mokrovics, 33. Binár

Marek Bažík, tréner SR 16: „Prvý polčas bol z našej strany veľmi zlý, zaostávali sme za Čechmi vo všetkých činnostiach, či už v útoku alebo obrane, mohli sme prehrávať o tri či štyri góly. Cez prestávku sme to riešili šiestimi striedaniami. Trochu sme si pomohli, v druhom polčase to tiež nebolo oslnivé, ale trochu lepšie, smelšie. Teší gól, ale Česi dnes vyhrali zaslúžene. Dva rýchle góly zamávajú s každým, aj s dospelými, ale tie boli len vyvrcholením našej nemohúcnosti v prvom polčase. Sme vďační za tento zraz, mnohé nám to ukázalo.“

Petr Havlíček, tréner ČR 16: „Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvej polovici sme mali veľkú prevahu, dominovali sme v držaní lopty, náskok mohol byť aj väčší ako 2:0. Cez polčas som hráčov upozorňoval, že je to zradný výsledok. Domáci po prestriedaní boli aktívnejší a hra sa vyrovnala. Podarilo sa im znížiť pár minút pred koncom a obával som sa, aby to v závere nebolo nervózne. Ale naši hráči to skúsene dohrali na útočnej polovici. Výhru si ceníme a ďakujeme za príjemné prostredie.“