Hádzanári Považskej idú v Európe ďalej, diváci boli ich ôsmym hráčom

Hádzanári MŠK Považská Bystrica v odvetnom zápase Európskeho pohára EHF porazili litovský Dragunas Klaipeda na domácej palubovke 26:22 a postupujú ďalej.

23. okt 2021 o 18:22 Peter Mičúch

Európsky pohár mužov - odveta 2. kola:

MŠK Považská Bystrica - Dragunas Klaipeda 26:22 (15:13)

Rozhodovali: Lindenbaum a Laron (obaja Izr.)

/prvý zápas 25:26, postúpila P. Bystrica/

Od začiatku bolo jasné, že to nebude ľahký zápas. V prvom dueli na litovskej pôde síce Považania vyhrali prvý polčas o sedem gólov, nakoniec však najtesnejšie podľahli.

Hostia išli pod Manínom v 12. min. do dvojgólového vedenia (5:7). Potom však dostal Butkus červenú kartu a Považská otočila 3 gólmi skóre vo svoj prospech.

Stále bol však zápas vyrovnaný a päť minút pred koncom polčasu išli do vedenia opäť hostia (11:12), navyše sa domácim zranila spojka Jurák. Pred prestávkou sa ale dobrými zákrokmi blysol brankár Kovačin a polčas vyhrali domáci o dva góly.

Po zmene strán navýšili MŠK náskok na štyri góly (17:13). V 46. min. to bolo už o 6 gólov (23:17), ale hostia sa v búrlivej atmosfére nevzdávali.

Tri minúty pred koncom za stavu 26:21 bol na tribúnu vykázaný aj domáci pivot Žilinčík a následne bol vylúčený aj Briatka. Hostia ale pokazili útok, Považská prežila dvojnásobné oslabenie a dráma sa už nekonala.

Tomáš Vallo, spojka Pov. Bystrice: „Nebolo to jednoduché, vonku ani doma. My sme boli po spackanom druhom polčase v Litve pod tlakom. Zápas bol pre nás fyzicky veľmi náročný, odbehali sme ho v siedmych, ôsmych chalanoch, zranil sa nám jeden z najlepších hráčov. Bol to fyzický aj psychický boj, som šťastný, že to chalani odmakali aj zaňho.“

Václav Straka, tréner Pov. Bystrice: „Každý videl, že to nebolo jednoduché. Preto hrávame pohárovú Európu, takéto zápasy nás posúvajú, hráči obidvoch družstiev si siahli na dno. Atmosféra pomohla hráčom vyžmýkať sa do posledných síl, verím, že si to užili aj diváci.“